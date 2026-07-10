英國女歌手Bonnie Tyler離世　終年75歲

憑80年代經典歌曲《Total Eclipse of the Heart》和《Holding Out for a Hero》聞名的英國女歌手Bonnie Tyler，在葡萄牙一間醫院病逝，終年75歲。官方網站周四(9日)證實Bonnie Tyler離世消息：「Bonnie的家人和團隊心碎地宣布，Bonnie昨晚(8日)在葡萄牙一間醫院因病去世。」Bonnie Tyler於今年5月因腸臟問題緊急送往葡萄牙醫院接受手術，當時她的發言人稱：「手術成功，靜待康復。」為了加速痊癒，醫生建議她在術後進入人工昏迷狀態，暫時透過機器幫助呼吸。Bonnie Tyler於一個多月後甦醒，但仍留在加護病房。

嘉芙蓮薛達鍾斯發文悼念

與Bonnie Tyler有姻親關係的荷李活女星嘉芙蓮薛達鍾斯(Catherine Zeta-Jones)也在Instagram上發文悼念：「得知我們最親愛的Bonnie Tyler去世的消息，我心碎不已，Bonnie Tyler嫁給了我的表弟，她是我生命中非常重要的一部分。這張照片是我們婚禮前夕的合影。她在我的婚禮上獻唱，精彩絕倫。她是一位非凡的女性，擁有與之相匹配的美妙歌喉。她是一位獨一無二的藝術家，完全可以成為一名喜劇演員，因為她是我見過的最幽默的人之一。嘉芙蓮薛達鍾斯的丈夫為奧斯卡影帝丈夫米高德格拉斯(Michael Douglas)。