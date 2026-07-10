委內瑞拉地震｜女子靠餵母乳保3兒　捱過11天奇蹟獲救(有片)

委內瑞拉6月24日接連發生兩次強烈地震，搜救工作持續進行，國民議會公布最新數據指出，死亡人數已攀升至3811人，1萬6740人受傷、1萬7907人無家可歸。在連串不幸的事件中，重災區卻傳出令人動容的消息，一名母親在倒塌的大樓瓦礫堆下，女子靠著持續哺乳，讓孩子存活11天，成功等到救援人員的來到。

綜合當地《國家報》(El Nacional)報道，當地救災民防部門表示，委內瑞拉拉瓜伊拉州卡里貝(Caribe)地區一棟住宅大樓，在強震中倒塌，因在大樓偵測到微弱的呼救聲，在當地志工、國際搜救團隊確認具體位置後，救援人員在數噸重的混凝土瓦礫下，救出一名母親以及其3名孩子，其中包含一名嬰兒，合共4名生還者，他們即場接受初步脫水與外傷急救後，隨即被抬上救護車送往鄰近醫院。報道僅指4人為一家人，另有報道指他們為3母子。