熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jul-10 10:16
更新：2026-Jul-10 10:16

世界盃｜挪威航空英航「互賭」輸波換對方Logo　 施紀賢暗示英捧盃放假一天

分享：
英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。

英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。

adblk4

世界盃8強正進行，法國率先擊敗摩洛哥晉級，英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。

英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。 英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球 夏蘭特（Erling Haaland）今屆世界盃已攻入7球

挪威航空周三（8日）於Instagram發帖文，向英國航空「下戰書」，稱如果挪威於8強勝出，英航需於下周日將其IG頭像換成挪威航空的標誌一天，相反若挪威隊出局，挪威航空就會將頭像換成英航標誌。英航隨即在帖文留言：「不要下注，你們贏不了。」挪威航空反嘲英航：「是否代表你們太害怕？」英航以「食字」回覆：「Scared? Nor-way, mate（害怕？不會吧兄弟）」。挪威航空及英航繼續來回「筆戰」，最終在周四確認「互賭」。

這場「賭局」吸引了瑞士航空、荷蘭皇家航空等其他航空公司留言「食花生」，瑞士航空更稱：「我們沒時間吃爆谷，我們要為美斯作準備」，因瑞士將於8強鬥阿根廷。

adblk5

另外，即將卸任的英國首相施紀賢被問到若英格蘭奪世界盃，會否安排全英放假一天，施紀賢回應：「我不想說出來就不吉利，但如果我們入到決賽，就可以再問我」，暗示若英格蘭奪冠，或會在決賽完結後的周五（24日）特設一日假期。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026 8強賽程，7月11日西班牙對比利時（am730製圖） 世界盃2026 8強賽程，7月11日西班牙對比利時（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務