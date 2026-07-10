世界盃｜挪威航空英航「對賭」輸波換對方Logo　 施紀賢暗示英捧盃放假一天

英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。

世界盃8強正進行，法國率先擊敗摩洛哥晉級，英格蘭與挪威的8強大戰將於下周日（12日）本港時間早上5時上演。挪威擁有神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）下在16強以2:1擊敗巴西，成為本屆賽事最大黑馬，挪威航空更在社交平台向英國航空下戰書，掀起另類「對決」。

挪威航空周三（8日）於Instagram發帖文，向英國航空「下戰書」，稱如果挪威於8強勝出，英航需於下周日將其IG頭像換成挪威航空的標誌一天，相反若挪威隊出局，挪威航空就會將頭像換成英航標誌。英航隨即在帖文留言：「不要下注，你們贏不了。」挪威航空反嘲英航：「是否代表你們太害怕？」英航以「食字」回覆：「Scared? Nor-way, mate（害怕？不會吧兄弟）」。挪威航空及英航繼續來回「筆戰」，最終在周四確認「互賭」。

這場「賭局」吸引了瑞士航空、荷蘭皇家航空等其他航空公司留言「食花生」，瑞士航空更稱：「我們沒時間吃爆谷，我們要為美斯作準備」，因瑞士將於8強鬥阿根廷。