恐怖途人無端向輪椅人士擲汽油彈　駭人施襲畫面曝光(慎入/有片)

恐怖途人無端向輪椅人士擲汽油彈，駭人施襲畫面曝光。(X)

美國奧克拉荷馬州發生一宗恐怖襲擊案。一名男子當街向坐輪椅人士投擲汽油彈，疑犯當場被捕，監控拍下全程，當地警方將事發影片公開，震驚網民。疑犯被控縱火、意圖殺人、使用致命武器傷人等罪名。

綜合報道，事發於上周四(2日)上午8時許，在奧克拉荷馬城警局總部附近，警方發布的影片顯示，十字路口上，38歲男子Alexander Emery剛橫過一段斑馬綫，輪椅人士亦正橫過十字路口，男子突然轉身走向輪椅人士，似乎從口袋裡掏出一個物體，點燃燃燒裝置，然後將其直接扔向對方，輪椅人士正逃離火焰中，男子卻將對方推返火焰中。附近的熱心路人和警員見狀立即衝上前幫忙，將Alexander Emery當場拘捕。