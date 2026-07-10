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國際
出版：2026-Jul-10 12:10
更新：2026-Jul-10 12:10

恐怖途人無端向輪椅人士擲汽油彈　駭人施襲畫面曝光(慎入/有片)

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恐怖途人無端向輪椅人士擲汽油彈，駭人施襲畫面曝光。(X)

恐怖途人無端向輪椅人士擲汽油彈，駭人施襲畫面曝光。(X)

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美國奧克拉荷馬州發生一宗恐怖襲擊案。一名男子當街向坐輪椅人士投擲汽油彈，疑犯當場被捕，監控拍下全程，當地警方將事發影片公開，震驚網民。疑犯被控縱火、意圖殺人、使用致命武器傷人等罪名。

綜合報道，事發於上周四(2)上午8時許，在奧克拉荷馬城警局總部附近，警方發布的影片顯示，十字路口上，38歲男子Alexander Emery剛橫過一段斑馬綫，輪椅人士亦正橫過十字路口，男子突然轉身走向輪椅人士，似乎從口袋裡掏出一個物體，點燃燃燒裝置，然後將其直接扔向對方，輪椅人士正逃離火焰中，男子卻將對方推返火焰中。附近的熱心路人和警員見狀立即衝上前幫忙，將Alexander Emery當場拘捕。

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38歲男子Alexander Emery剛橫過一段斑馬綫，輪椅人士亦正橫過十字路口。(X) 男子突然轉身走向輪椅人士，似乎從口袋裡掏出一個物體，點燃燃燒裝置。(X) 男子點燃燃燒裝置，然後將其直接扔向對方。(X) 男子點燃燃燒裝置，然後將其直接扔向對方。(X) 輪椅人士正逃離火焰中，男子卻將對方推返火焰中。(X) 附近的熱心路人和警員見狀立即衝上前幫忙，將Alexander Emery當場拘捕。(X)

疑犯承認隨機選擇攻擊目標

幸受害者僅受輕微灼傷，送醫接受治療後暫無生命危險。Alexander Emery被捕後承認，他是隨機選擇攻擊目標。警方已對嫌疑人提起多項重罪指控，包含縱火、意圖殺人、使用致命武器傷人等罪名。

警告：影片內容或會令人不安

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