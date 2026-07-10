土耳其總統「真槍實彈」贈北約峰會領袖 比利時總理回國後驚覺行李藏槍

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將一把刻有姓名的土耳其製復古左輪手槍及子彈，贈予立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）（路透）

日前在土耳其舉行的北約（NATO）峰會落幕，各國領袖收到一份出人意料的紀念品，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）贈送與會領袖一把刻有姓名的土耳其製復古左輪手槍，更附有實彈，讓不少領袖意外。 《路透社》報道，此次贈送的槍枝為土耳其國營軍工企業MKE於1990年代生產的「Gumusay .357 Magnum」左輪手槍，收藏於木製展示盒內，盒身印有土耳其國旗與北約標誌，並刻有「Gumusay，我國首款生產的左輪手槍」字樣。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）發言人表示，每把手槍槍管都刻有各國領袖姓名，所有會議上的領袖收到的都是同一款式。

槍管刻上對方姓名 其中比利時首相德韋佛（Bart De Wever）返國後才發現，自己的行李中竟裝有一把手槍及彈藥，隨即將禮品交由布魯塞爾機場警方保管，存放於保險庫內。至於英國首相施紀賢（Keir Starmer）的禮品更引發討論，唐寧街消息人士透露，「除了左輪手槍外，還附有清潔工具組以及500發子彈。」 各國對這項特殊禮物的處理方式不盡相同，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的幕僚表示，手槍目前仍在華沙機場等待海關過關，之後將妥善保管，「當然沒有人會拿它來射擊。」

荷蘭與瑞典政府則表示，兩國領袖已將手槍送往駐安卡拉大使館，其中荷蘭將令手槍失效（deactivate），瑞典則等待完成進口程序。意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已將禮物收藏於總理府；歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則打算捐贈軍事博物館；希臘總理也計劃將手槍交給雅典戰爭博物館收藏。 加拿大總理︰楓糖漿被比下去 加拿大總理卡尼（Mark Carney）則幽默表示，「我突然覺得，我送的楓糖漿禮物顯得有點遜色。」他並笑稱，「請加拿大人放心，他們不會讓我接觸槍枝。」並透露收到的槍枝已去功能化，未來可能捐給加拿大國家戰爭博物館。