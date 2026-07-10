日本皇室｜眾院通過修正案　女性皇族婚後「保留皇籍」

日本為確保皇族人數的《皇室典範》修正案，今日（7月10日）在眾議院獲得通過，將送交參議院審議，這次修法被視為日本皇室制度的重要調整，若正式成立，將是1949年以來《皇室典範》本則首次修改。

1949年後《皇室典範》首修例

《日本放送協會》（NHK）報道，這次修正案主要目的在於因應皇族人數持續減少問題，核心內容包括兩大方向，即允許女性皇族結婚後繼續保留皇族身分、允許舊皇族的男系男子以養子形式重新加入皇室。

日本官房長官木原稔表示，修例是因應皇族人數下降現況，採取確保皇族規模的必要措施，「鑑於皇族人數正在減少，政府將採取確保皇族數量的措施。」修正案在質詢後表決，由自民黨、日本維新會、中道改革聯合、國民民主黨及參政黨等支持，最終以多數通過，日本共產黨則投下反對票。