特朗普唔坐卡塔爾贈新版「空軍一號」　官員：有安全疑慮

美國總統特朗普近日結束土耳其北約峰會行程，原定搭乘卡塔爾贈送的新型專機前往英國，但最後臨時改搭舊款「空軍一號」離境。美國4名官員透露，這項決定部分原因與伊朗衝突升溫後的安全考量有關。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國安全人員認為，讓特朗普（Donald Trump）搭乘多年來專為總統安全需求打造、經高度改裝的舊型波音747，更能確保其在海外行程中的防護能力，而卡塔爾近期贈送、才完成改裝的新飛機，仍存在部分安全疑慮。