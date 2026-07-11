特朗普唔坐卡塔爾贈新版「空軍一號」　官員：有安全疑慮

美國總統特朗普近日結束土耳其北約峰會行程，原定搭乘卡塔爾贈送的新型專機前往英國，但最後臨時改搭舊款「空軍一號」離境。美國4名官員透露，這項決定部分原因與伊朗衝突升溫後的安全考量有關。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報道，美國安全人員認為，讓特朗普（Donald Trump）搭乘多年來專為總統安全需求打造、經高度改裝的舊型波音747，更能確保其在海外行程中的防護能力，而卡塔爾近期贈送、才完成改裝的新飛機，仍存在部分安全疑慮。
改搭舊版空軍一號
報道指出，在特朗普離開土耳其前，美方已先將卡塔爾贈送的專機，飛往英國米爾登霍爾空軍基地（Mildenhall Air Base），特朗普當時在社交平台表示，提前派遣新飛機只是希望讓駐英美軍人員「有機會參觀這架飛機」：「大家都非常興奮，我們認為他們應該成為第一批看到它的人。」
卡塔爾提供的波音747專機估值約4億美元（約31.4億港元），美國空軍表示，該飛機「安全可靠」，「並配備執行總統任務所需的先進技術」，但一名不願透露姓名的官員表示，由於總統專機涉及高度機密防禦系統，軍方與特勤局內部普遍認為，這架卡塔爾飛機被「倉促投入使用」。
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