13歲仔屋企打機畀雷劈險死 電流穿全身胸口留電擊痕(有片)

美國得州休斯敦郊區一名13歲男孩早前在家中玩電腦遊戲時，遭遇雷擊意外。閃電擊中住宅後，強大電流沿着屋內電線傳導，導致正使用電腦的少年「畀雷劈」，幸大難不死，惟胸口留下類似電流造成的痕跡。
「我真的以為自己要死了」
事件發生於周二（7月7日），地點位於得州賽普瑞斯（Cypress） 。雷擊不僅造成男孩受傷，還導致住宅閣樓起火，消防趕抵現場處理。當時男孩弗拉迪斯拉夫（Vlad Skuridin）正在電腦前玩線上遊戲，雷擊發生瞬間，懷疑經由書桌上一塊與他腹部接觸的金屬零件竄入體內，令他感受到一股強烈電流穿過全身，之後看到一道非常明亮的白光，傳來巨大爆炸聲像被震到耳鳴，然後整個人被「猛烈地震開」。當下他立刻從椅子上跳起來，邊跑邊尖叫，整個人完全嚇壞了。「我真的以為自己要死了，我根本不覺得自己能活下來，也不知道我是怎麼撐過來的。」
附近一棵樹被擊中 電流直接進入家中
父親第一時間撥打911報案，認為附近的一棵樹被閃電擊中，令電流直接進入了他們的家中。救護人員抵達後，立即在現場為少年進行檢查。雖然當時並未被送往醫院，但母親仍計劃安排後續醫療檢查，以確認身體無恙。母親表示，兒子遭電擊後，胸口留下類似電流造成的痕跡，雖然身體沒有大礙，但仍感到有些頭暈，不過目前「感覺良好」。她表示，除了屋內閣樓起火外，住宅屋頂也留下明顯雷擊痕跡，此外天然氣管線及多個家電設備也遭到損壞。
當地警方提醒民眾，雷雨期間應避免使用插電式電子設備，並遠離電線與水管，因為閃電可能沿著住宅電力系統傳導，造成危險。專家提醒，雷雨天氣期間，即使人在室內，也不能忽視雷擊透過電力系統、管線造成傷害的可能性。