13歲仔屋企打機畀雷劈險死 電流穿全身胸口留電擊痕(有片)

美國得州休斯敦郊區一名13歲男孩早前在家中玩電腦遊戲時，遭遇雷擊意外。閃電擊中住宅後，強大電流沿着屋內電線傳導，導致正使用電腦的少年「畀雷劈」，幸大難不死，惟胸口留下類似電流造成的痕跡。

「我真的以為自己要死了」

事件發生於周二（7月7日），地點位於得州賽普瑞斯（Cypress） 。雷擊不僅造成男孩受傷，還導致住宅閣樓起火，消防趕抵現場處理。當時男孩弗拉迪斯拉夫（Vlad Skuridin）正在電腦前玩線上遊戲，雷擊發生瞬間，懷疑經由書桌上一塊與他腹部接觸的金屬零件竄入體內，令他感受到一股強烈電流穿過全身，之後看到一道非常明亮的白光，傳來巨大爆炸聲像被震到耳鳴，然後整個人被「猛烈地震開」。當下他立刻從椅子上跳起來，邊跑邊尖叫，整個人完全嚇壞了。「我真的以為自己要死了，我根本不覺得自己能活下來，也不知道我是怎麼撐過來的。」