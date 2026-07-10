40桶花生醬塗地板 致敬荷蘭已故藝術大師

荷蘭鹿特丹一間博物館（Museum Boijmans Van Beuningen）近日展出一件充滿「花生香」的藝術作品，工作人員將超過約363公斤的花生醬，均勻塗抹在地板上，藉此紀念上月辭世的荷蘭觀念藝術大師Wim T. Schippers，吸引大批人前往朝聖。

363公斤花生醬鋪滿地板 可做1.5萬份三文治

這件名為《花生醬地板》（Pindakaasvloer）的作品，由Wim T. Schippers於1969年創作，是其代表作之一。今年6月10日，Schippers以83歲高齡辭世，館方特別依照他生前留下的指示重新製作作品，向這名風格鮮明的藝術家致敬。