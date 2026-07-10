40桶花生醬塗地板 致敬荷蘭已故藝術大師

荷蘭鹿特丹一間博物館（Museum Boijmans Van Beuningen）近日展出一件充滿「花生香」的藝術作品，工作人員將超過約363公斤的花生醬，均勻塗抹在地板上，藉此紀念上月辭世的荷蘭觀念藝術大師Wim T. Schippers，吸引大批人前往朝聖。
363公斤花生醬鋪滿地板 可做1.5萬份三文治
這件名為《花生醬地板》（Pindakaasvloer）的作品，由Wim T. Schippers於1969年創作，是其代表作之一。今年6月10日，Schippers以83歲高齡辭世，館方特別依照他生前留下的指示重新製作作品，向這名風格鮮明的藝術家致敬。
兩名職員花費數日時間，將40桶由荷蘭品牌「Calvé」捐贈的滑順花生醬，均勻鋪設在約25平方公尺的六角形地板上，厚度約2厘米。整件作品共使用約363公斤花生醬，足以製作約1.5萬份花生醬三文治，而作品於鹿特丹的博物館正式亮相。
《花生醬地板》是Wim T. Schippers「地板系列」（Floor Covering Series）作品之一，系列中還包括鋪滿玻璃碎、鹽等不同材料的裝置藝術，他曾笑說，「難道我們大家站在這裡看著花生醬，不是一件很棒的事嗎？」
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