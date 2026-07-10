日本信用卡結算破產累食肆收唔到錢　政府尋找貸款避免連鎖效應

日本的信用卡結算公司全東信在近日突然申請破產，事件雖然對大企業沒有影響，但部份食肆以及小商戶將因此無法獲得資金。日本政府在今日（10日）宣布，會協助解決中小企的現金流問題，避免發生破產的連鎖效應。

位於大阪市的全東信，在星期三（8日）宣布已申請破產。全東信是為日本的中小企，特別是食肆及零售店舖提供信用卡結算服務。在全東信破產之下，有關公司將無法收到相關的信用卡支付資金。日本經濟產業大臣赤澤亮正今日出席內閣會議後，向記者表示政府會全力協助企業，避免恐慌。其他的金融機構，也開始設立諮詢櫃位。京都信用金庫今日在其所有分行，為受影響的個體戶提供現金流和貸款償還的諮詢服務。該行還啟動限額為1億日圓的流動資金貸款計畫。