日本信用卡結算破產累食肆收唔到錢　政府尋找貸款避免連鎖效應

日本的信用卡結算公司全東信在近日突然申請破產，事件雖然對大企業沒有影響，但部份食肆以及小商戶將因此無法獲得資金。日本政府在今日（10日）宣布，會協助解決中小企的現金流問題，避免發生破產的連鎖效應。
位於大阪市的全東信，在星期三（8日）宣布已申請破產。全東信是為日本的中小企，特別是食肆及零售店舖提供信用卡結算服務。在全東信破產之下，有關公司將無法收到相關的信用卡支付資金。日本經濟產業大臣赤澤亮正今日出席內閣會議後，向記者表示政府會全力協助企業，避免恐慌。其他的金融機構，也開始設立諮詢櫃位。京都信用金庫今日在其所有分行，為受影響的個體戶提供現金流和貸款償還的諮詢服務。該行還啟動限額為1億日圓的流動資金貸款計畫。
商戶被迫停收信用卡
日本媒體報道，約有超過2萬家商舖因此未能獲得款項，拖欠金額達到1,151億日圓，有大阪經營2間食店的東主表示：「這完全出乎我們的意料。我們還要支付人工和材料費，如果沒有銷售收入，我們就麻煩了。」他表示，自6月16日為止約有2成約120萬日圓的收入未能收回。據報全東信的根據地大阪是重災區，大量酒吧食店受影響，當地的商戶協會已呼籲暫時停收信用卡。對於消費高的場所，不少的客人因此流失。
根據日本媒體報道，為隱藏業績的持續惡化，全東信至少20年偽造財務報表。而根據破產文件顯示，全東信的債權機構有超過60家包括全國各地的地方銀行及信用貸款機構，最多的一間為近畿產業信貸組合，被拖欠約219億日圓，東京星銀行以及東和銀行，亦被拖欠80億日圓。部份地方銀行等在星期二已公布，有部份全東信未能償還或拖欠的貸款的風險。