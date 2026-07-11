颱風巴威｜沖繩狂風暴雨釀5輕傷　大量航班被取消

颱風巴威11日經過沖繩縣先島群島附近，強風暴雨持續肆虐沖繩，當地也傳出零星災情。另外往返沖繩的航班也受到嚴重影響，大量航班被取消，空中交通大亂。

根據日本氣象廳消息，截至11日上午10時，巴威颱風位於沖繩縣宮古島西北90公里處，正以每小時25公里的速度向西北偏北方向移動。巴威正經過包括宮古島和石垣島在內的先島群島附近，沖繩縣境內仍持續出現強風天氣。

樹木被強風吹彎

在上午9點前的三個小時內，沖繩縣久米島機場、渡嘉敷島和下地島機場的最大瞬間風速分別為每秒39.1米、每秒39米和每秒38.1米，顯示風力非常強勁。