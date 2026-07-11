颱風巴威｜沖繩狂風暴雨釀5輕傷　大量航班被取消

颱風巴威11日經過沖繩縣先島群島附近，強風暴雨持續肆虐沖繩，當地也傳出零星災情。另外往返沖繩的航班也受到嚴重影響，大量航班被取消，空中交通大亂。
根據日本氣象廳消息，截至11日上午10時，巴威颱風位於沖繩縣宮古島西北90公里處，正以每小時25公里的速度向西北偏北方向移動。巴威正經過包括宮古島和石垣島在內的先島群島附近，沖繩縣境內仍持續出現強風天氣。
樹木被強風吹彎
在上午9點前的三個小時內，沖繩縣久米島機場、渡嘉敷島和下地島機場的最大瞬間風速分別為每秒39.1米、每秒39米和每秒38.1米，顯示風力非常強勁。
有居民在陽台上拍下自家附近的影片，只見暴雨傾盆而下，電線在風中劇烈搖晃，路邊的樹木也被強風吹彎。而巴威也造成零星災情，不只路樹倒塌，根據總務省消防局消息，截至11日上午9時，沖繩縣共有5人因颱風受輕傷。
呼籲乘客查看官網
颱風也打亂空中交通。日本航空已取消往返沖繩縣那霸機場、鹿兒島機場及鹿兒島離島的54班機；全日空航空（ANA）已取消往返那霸機場及其他地區的73個航班。此外，天馬航空取消了30個航班，捷星航空取消了14個航班，樂桃航空取消了30個航班。
航空公司呼籲乘客查看官網以獲取最新訊息，因為根據颱風情況，可能會出現進一步的航班取消和延誤。
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