伊朗局勢｜特朗普：若遭伊暗殺　美國襲伊程度將前所未見

美國總統特朗普（Donald Trump）10日表示，由於伊朗多年來持續揚言報復他，因此自己早已預先留下軍事指令，一旦遭到伊朗成功暗殺，美國將立即對伊朗展開「前所未見」的大規模軍事報復。

特朗普接受《紐約郵報》（New York Post）專訪時表示，自己已向軍方留下明確指示：「如果他們真的這麼做，就把伊朗炸到他們從未見過的程度（bomb them at levels they've never seen before）。」但他並未透露相關命令的具體內容，也未說明由哪些單位執行。

早年擊斃伊朗指揮官

特朗普指出，伊朗一直將他視為首要報復目標，原因可追溯至2020年美軍空襲伊拉克巴格達，擊斃伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。伊朗政府多年來持續揚言將為蘇萊曼尼之死報仇，美國情報單位也多次警告，伊朗及其代理勢力可能策劃針對特朗普及其他美國前官員的暗殺行動。