伊朗局勢｜美國威脅軍事施壓　要求伊公開保證海峽安全

美國政府10日要求伊朗公開聲明，保證霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已全面對國際航運開放，並承諾不再攻擊通過該海域的商船，以降低全球能源供應鏈面臨的風險。 處理高濃縮鈾庫存問題 美國官員表示，華府已透過外交管道向德黑蘭傳達明確要求，希望伊朗公開向國際社會保證，不會再對油輪或商船發動攻擊，也不會對船隻收取任何形式的通行費或施加限制。美方強調，霍爾木茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，約有五分之一的全球石油供應需經由此航道，一旦航運再度受阻，將衝擊全球能源市場與經濟穩定。

美方指出，近期與伊朗的接觸雖有部分進展，但若德黑蘭未能公開承諾停止對航運的敵對行動，美國將考慮進一步採取軍事或經濟措施施壓。華府同時要求伊朗在核談判中處理高濃縮鈾庫存問題，認為這是雙方達成協議的重要前提。

歸咎於國內強硬派 另一方面，伊朗則主張霍爾木茲海峽屬於其安全利益範圍，並表示有權維護該海域秩序。伊朗官員將近期部分針對商船的攻擊，歸咎於國內強硬派勢力，顯示德黑蘭內部對未來外交路線仍存在分歧。 儘管美國總統特朗普表示，美伊雙方已同意持續進行外交對話，但他同時宣稱先前宣布的停火安排已經結束，未來是否能避免衝突升高，仍取決於後續談判結果。阿曼、卡塔爾、土耳其及巴基斯坦等國目前持續居中斡旋，希望避免中東局勢進一步惡化。