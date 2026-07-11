西班牙山火12死23失蹤　官方稱死者大多未有「就地避難」

西班牙南部安達魯西亞自治區艾美利亞省（Almería）10日爆發近年最嚴重森林山火之一，截至目前已造成至少12人死亡、23人失蹤，另有多人受傷。當局表示，大部分死者是在試圖自行駕車或徒步逃離火場時罹難，未遵循官方「就地避難」指示，使傷亡進一步擴大。
被發現陳屍於車內
這場山火於9日晚間在洛斯加利亞爾多斯（Los Gallardos）附近爆發，在強風、高溫及乾燥天候助長下迅速蔓延。安達魯西亞緊急事務主管桑斯（Antonio Sanz）表示，12名死者中僅1人為西班牙籍，其餘多數疑似為外籍居民。他指出，不少民眾誤判情勢，自行駕車逃離或棄車徒步逃生，最終遭火勢吞噬，其中有人被發現陳屍於車內，也有人倒臥道路旁。
當局已動員超過150名消防員、220名軍方緊急救援部隊及多架滅火飛機投入救災，目前仍持續搜救失蹤者並設法控制火勢。由於山區地形崎嶇，加上高溫與強風持續，滅火工作面臨極大挑戰。
電力公司否認設備故障
初步調查顯示，火災可能由一條倒塌的電纜線引發，但電力公司否認設備故障，起火原因仍待進一步釐清。專家指出，今年初夏接連熱浪侵襲，加上冬季降雨促使植被大量生長，入夏後迅速乾枯，形成大量易燃燃料，使火勢蔓延速度異常驚人。
西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）對罹難者表達哀悼，並承諾中央政府將全力協助救災與善後工作。他同時強調，極端高溫與氣候變遷正使西班牙及南歐面臨愈來愈嚴峻的山火威脅，呼籲各界加強森林管理與防災措施，以降低未來災害風險。
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