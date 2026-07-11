西班牙山火12死23失蹤　官方稱死者大多未有「就地避難」

西班牙南部安達魯西亞自治區艾美利亞省（Almería）10日爆發近年最嚴重森林山火之一，截至目前已造成至少12人死亡、23人失蹤，另有多人受傷。當局表示，大部分死者是在試圖自行駕車或徒步逃離火場時罹難，未遵循官方「就地避難」指示，使傷亡進一步擴大。

被發現陳屍於車內

這場山火於9日晚間在洛斯加利亞爾多斯（Los Gallardos）附近爆發，在強風、高溫及乾燥天候助長下迅速蔓延。安達魯西亞緊急事務主管桑斯（Antonio Sanz）表示，12名死者中僅1人為西班牙籍，其餘多數疑似為外籍居民。他指出，不少民眾誤判情勢，自行駕車逃離或棄車徒步逃生，最終遭火勢吞噬，其中有人被發現陳屍於車內，也有人倒臥道路旁。