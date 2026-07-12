巴哈馬小型飛機墜毀10人全數罹難 航空公司遭停飛調查（示意圖）

加勒比海島國巴哈馬於7月10日發生空難，一架隸屬當地航空公司「火鶴航空」（Flamingo Air）的塞斯納402（Cessna 402）雙引擎小型客機，自首都拿索（Nassau）起飛後不久墜毀於北安德羅斯島（North Andros）樹林，機上10人全數罹難。事故發生後，巴哈馬政府已下令火鶴航空暫停所有航班營運，全面配合事故調查。 根據巴哈馬飛航事故調查局（Aircraft Accident Investigation Authority，AAIA）表示，失事客機當天下午自林登．平德林國際機場（Lynden Pindling International Airport）起飛，原定飛往聖安德羅斯（San Andros），但飛行途中發生意外，墜落在北安德羅斯島一處樹林地帶。社交平台流傳的影片顯示，飛機殘骸四散，機體嚴重毀損。

警方表示，事故發生後一度傳出有1名乘客生還，但傷者送院後仍因傷勢過重不治，至此機上10人全部罹難。當局表示，在所有罹難者家屬完成通知前，不會公布死者身分。 巴哈馬總理戴維斯（Philip Brave Davis）表示，事故發生當天適逢巴哈馬獨立53周年紀念日，原本應是舉國歡慶的日子，如今卻蒙上哀傷陰影。他向罹難者家屬致上最深切慰問，並呼籲全國人民共同度過這段艱難時刻。

火鶴航空一日發生兩宗飛機意外 巴哈馬能源、公用事業暨航空部指出，火鶴航空同一天稍早另有一架客機因飛行途中出現安全疑慮折返拿索，旅客落機後飛機更突然起火燃燒，無人傷亡。由於同日接連發生兩宗飛機意外，政府已暫時吊銷火鶴航空的營運許可，待調查完成後再決定是否恢復飛航。 火鶴航空表示，將全力配合調查工作，並向罹難者家屬表達最深切哀悼。至於墜機原因，目前仍由相關單位進一步調查釐清。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Tragic development: This Friday, July 10, 2026, a small aircraft crashed in Bahamas, causing the death of 7 people and forcing the government to temporarily suspend all Flamingo Air flights.



Authorities have suspended Flamingo Air's operating certificate as a precaution,… pic.twitter.com/8qMd87ePWA — FL360aero (@fl360aero) July 11, 2026