常報道詐騙新聞 美國資深主播險被騙光存款 好彩騙徒說了一句話

電騙騙徒橫行世界各地，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)資深主播也差點老貓燒鬚。曾報過不少詐騙新聞的Matt Gutman上周五(10日)在社交網分享差點被騙光銀行存款的經歷。他稱接到銀行「反詐騙部門」職員來電，指其戶口有異動，並提供了身份證明；而且知道其戶口詳情，吩咐他到銀行提取戶口全部存款以「引蛇出洞」，協助警方追蹤騙徒。Gutman認為協助警方調查沒有甚麼不妥，遂照著對方吩咐。但幸好騙徒一句說話露出馬腳，對方「提醒」他提取存款時不要向櫃台職員透露事件。Gutman到此時才突然「頭腦清醒」，察覺是騙局。
電騙｜「沒有想像中那麼精明」
Gutman稱，雖然覺得讓一般民眾協助執法有些奇怪，但當時還是照著指示前往銀行。不過，當對方要求他「不能把這件事告訴銀行任何人，因為他們可能也涉案」時，他才瞬間驚覺自己遇上詐騙。Gutman表示：「你真的必須非常小心，有些騙局高明到令人難以置信，騙子說話就像真正的專業人士一樣。」他也坦言：「我沒有自己想像中那麼精明。」報道指，美國KSEE 24前新聞主播Alex Delgado沒有Gutman那麼好彩，遭電騙了7.2萬美元(約56萬港元)。她表示，今年3月收到一封看似來自股票交易平台Robinhood的簡訊，內容稱帳戶有異常活動，並要求撥打指定電話，最終一步步落入騙局。Delgado說，「我覺得自己很蠢，我應該更聰明一些。」
I just got SCAMMED: a remarkably sophisticated phone scam that nearly had me pull the entire entirety of funds out of one bank account. Watch to see how it unfolded. And how dangerous it might possibly have been.— Matt Gutman (@CBSMATTGUTMAN) July 10, 2026
Huge shout out to the @lapdhq and the folks at the @bankofamerica… pic.twitter.com/y17xohZcBz