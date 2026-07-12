常報道詐騙新聞 美國資深主播險被騙光存款 好彩騙徒說了一句話

電騙騙徒橫行世界各地，美國哥倫比亞廣播公司(CBS)資深主播也差點老貓燒鬚。曾報過不少詐騙新聞的Matt Gutman上周五(10日)在社交網分享差點被騙光銀行存款的經歷。他稱接到銀行「反詐騙部門」職員來電，指其戶口有異動，並提供了身份證明；而且知道其戶口詳情，吩咐他到銀行提取戶口全部存款以「引蛇出洞」，協助警方追蹤騙徒。Gutman認為協助警方調查沒有甚麼不妥，遂照著對方吩咐。但幸好騙徒一句說話露出馬腳，對方「提醒」他提取存款時不要向櫃台職員透露事件。Gutman到此時才突然「頭腦清醒」，察覺是騙局。

電騙｜「沒有想像中那麼精明」

Gutman稱，雖然覺得讓一般民眾協助執法有些奇怪，但當時還是照著指示前往銀行。不過，當對方要求他「不能把這件事告訴銀行任何人，因為他們可能也涉案」時，他才瞬間驚覺自己遇上詐騙。Gutman表示：「你真的必須非常小心，有些騙局高明到令人難以置信，騙子說話就像真正的專業人士一樣。」他也坦言：「我沒有自己想像中那麼精明。」報道指，美國KSEE 24前新聞主播Alex Delgado沒有Gutman那麼好彩，遭電騙了7.2萬美元(約56萬港元)。她表示，今年3月收到一封看似來自股票交易平台Robinhood的簡訊，內容稱帳戶有異常活動，並要求撥打指定電話，最終一步步落入騙局。Delgado說，「我覺得自己很蠢，我應該更聰明一些。」