池袋大便｜白衣女便利店內「快閃便溺」 閉路電視影片流出

日本大型連鎖電器店「友都八喜」6月在池袋開設新店，但開幕不久網路瘋傳有人在店內便溺，引發熱議，近日又有一段疑似女子在日本一間便利店內趁四下無人蹲地排泄，閉路電視畫面曝光。
「友都八喜（ヨドバシ）多媒體池袋」6月30日在池袋西武開幕，共7層樓，是關東地區規模最大的分店，然而7月4日有網友爆料，稱店內發現人的排泄物，隔天又有多人反映遇到「屎襲」，但友都八喜並未正式發表聲明，僅表示「仍在確認事實，不便評論」。
事件沒多久，又有網友7月11日發文表示，有一名女子在便利店隨地便溺，並附上一段疑似便利店閉路電視影片。畫面中可見，一名身穿白衣的女子進入店內不久，隨即走到貨架後方蹲下，疑似掀起裙子排泄，之後匆匆離開。
白衣女身分仍在調查中
日本傳媒引述熟悉網路輿論的IT記者井上俊之（Inoue Toshiyuki）分析指，友都八喜選擇沉默並非理想做法，「我認為現在這樣的應對並不好。」他表示，社交平台已經變成「惡搞、大喜利（搞笑接龍）」的狀態，如果企業持續沒有回應，品牌形象恐持續受損，甚至影響外國旅客對該店的觀感，造成商機流失。至於這名白衣女目前尚未確認身分。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章