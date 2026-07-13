池袋大便｜白衣女便利店內「快閃便溺」 閉路電視影片流出

日本大型連鎖電器店「友都八喜」6月在池袋開設新店，但開幕不久網路瘋傳有人在店內便溺，引發熱議，近日又有一段疑似女子在日本一間便利店內趁四下無人蹲地排泄，閉路電視畫面曝光。

「友都八喜（ヨドバシ）多媒體池袋」6月30日在池袋西武開幕，共7層樓，是關東地區規模最大的分店，然而7月4日有網友爆料，稱店內發現人的排泄物，隔天又有多人反映遇到「屎襲」，但友都八喜並未正式發表聲明，僅表示「仍在確認事實，不便評論」。