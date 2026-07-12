南韓首次發布緊急高溫警報 慶山及浦項攝氏39度達到危險高溫標準

南韓周日(12日)根據今年才實施的高溫警報分級制，首次發布緊急高溫警報。氣象廳呼籲民眾停止戶外活動，並做好降溫工作。

南韓今年引進新版高溫警報制度，以應對日益頻繁的熱浪侵襲。官員表示，近年南韓熱浪不但更加持久，強度也持續升高，因此有必要加強應對措施。

根據新版高溫警報制度，若已達到熱浪警報標準的地區，預測體感溫度將達攝氏38度或實際氣溫達39度，即使僅維持1日，也可發布「緊急高溫警報」。

韓國氣象廳(Korea Meteorological Administration)廳長李美善(Lee Mi-seon)在周日的記者會上表示，「韓國氣象廳已於今天上午10時針對慶尚北道南部的慶山市(Gyeongsan)及浦項市(Pohang)發布緊急高溫警報。」並補充，這是新制度今年實施以來首度發布緊急高溫警報，受影響地區周末期間的氣溫已達到警報發布標準。