伊朗關閉霍爾木茲海峽 美軍狂轟伊朗140目標 中東戰況再升溫｜伊朗局勢

伊朗外長阿拉格齊較早前訪問阿曼，與阿曼外交大臣巴德爾會談，商討確保船隻安全通航的機制。央視引述華府官員稱，美方談判人員沒有前赴阿曼與伊朗談判，惟將續與負責協調的阿曼及卡塔爾保持聯繫。較早前，有美國高級官員透露談判將在阿曼恢復，但未說明美方團隊是否親身參與。

伊朗局勢仍然反覆，伊朗伊斯蘭革命衛隊周日(12日)宣布，一艘船隻未經批准改變航線、危害航行安全，軍方在發出警告後進行攔截並迫停該船，革命衛隊指鑒於此事件，將暫時關閉霍爾木茲海峽「直至另行通知」，並稱此措施將持續到「美國停止干預該地區」為止。聲明中警告，任何針對伊朗的侵略行動都將遭遇強烈反擊。美軍中央司令部則宣布，對伊朗發動一周內第三輪空襲，先後攻擊伊朗140個目標。

阿曼提航道分流方案

美國有線新聞網絡(CNN)引述消息指，阿曼提出一項管理方案，建議在霍爾木茲海峽設立南北兩條航道：南線經過阿曼領海，船隻可自由航行；北線經過伊朗領海，船隻則需事先獲得伊朗批准，但無需繳付通行費。

與此同時，美伊軍事衝突持續升溫。美軍中央司令部宣布，對伊朗發動一周內的第3輪空襲，目標是回應伊朗革命衛隊襲擊霍爾木茲海峽上一艘懸掛塞浦路斯國旗的貨櫃船。據報美軍攻擊了伊朗境內多達140個目標，包括彈藥儲存設施、導彈以及無人機基地等。美國防部長赫格塞斯在社交平台警告伊朗要為其糟糕的選擇付出代價。