伊朗局勢｜美國網紅現身哈梅內伊葬禮 高呼「反美反猶」口號

伊朗前最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）葬禮落幕，伊朗官方透露，為期6天的葬禮儀式吸引約400名外國網紅參與，其中包括美國網紅，部分人士甚至高喊反美、反猶太復國主義口號，引發譁然。
伊朗伊斯蘭文化與關係組織（ICRO）負責人Mohammad Mehdi Imanipour向伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News）表示，這次葬禮共有400名外國網紅參與。
立場親俄伊朗 去年宣布搬往莫斯科
其中最受關注的是美國網紅Jackson Hinkle，影片顯示，他在德黑蘭葬禮隊伍中帶領英語口號，內容涉及批評美國與反對猶太復國主義。據報道，Jackson Hinkle自稱支持「MAGA共產主義」（MAGA communism），長期在X發表親俄、親伊朗立場內容，擁有約380萬名追蹤者，他也曾於2025年宣布搬往莫斯科居住。
消息曝光後，美國總統特朗普（Donald Trump）的部分支持者，感到相當不滿，白宮副助理Sebastian Gorka轉發相關貼文，並引用美國「叛國罪」相關法律條文，引發部分人士要求政府調查甚至起訴參與哈梅內伊葬禮者的呼聲。
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