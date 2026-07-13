加州超市顧客倒地猝死 職員以購物車「擋住屍體」照常營業

美國加州洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）一間連鎖超級市場近日爆發爭議。一名顧客在店內突然倒地猝死，超市照常營業數小時。更有員工爆料，總公司主管透過閉路電視了解現場後，要求職員「用購物車將屍體圍起來」，遭強烈批評。
事件發生於7月5日，地點位於美國加州一間超市。當值主管Paszion Horner-Smith表示，她與另一名員工第一時間曾對倒地顧客實施CPR急救，但最終顧客仍回天乏術。
她回憶，事件發生後接到總公司來電，對方透過閉路電視了解現場情況，卻下達令她難以接受的指示，「總公司的人打電話給我，他們告訴我必須用購物車圍住遺體。」
死者家屬無法靠近
Horner-Smith哽咽，「怎會有人做得出這回事？完全沒有同理心，真的太可怕了。」她透露，死者家屬被迫在店內等待約4個小時，直到殯葬人員抵達才能處理遺體。期間家屬無法靠近親人，而超市仍持續營業，顧客照常選購熟食、麵包及生活用品。
她痛批，「可憐的家屬只能坐在那裡，不能碰自己的親人，也不能好好道別，卻眼睜睜看著其他人繼續逛街購物。」事件曝光後，網友抨擊超市「利益至上」，但母公司強調，已依照現場情況與警方合作處理，基於尊重死者及家屬，不會再公開更多細節。
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