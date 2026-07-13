加州超市顧客倒地猝死 職員以購物車「擋住屍體」照常營業

美國加州洛杉磯格拉納達山（Granada Hills）一間連鎖超級市場近日爆發爭議。一名顧客在店內突然倒地猝死，超市照常營業數小時。更有員工爆料，總公司主管透過閉路電視了解現場後，要求職員「用購物車將屍體圍起來」，遭強烈批評。

事件發生於7月5日，地點位於美國加州一間超市。當值主管Paszion Horner-Smith表示，她與另一名員工第一時間曾對倒地顧客實施CPR急救，但最終顧客仍回天乏術。

她回憶，事件發生後接到總公司來電，對方透過閉路電視了解現場情況，卻下達令她難以接受的指示，「總公司的人打電話給我，他們告訴我必須用購物車圍住遺體。」