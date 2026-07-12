曼谷車震男女命案驗屍報告出爐　完事後太累白白送命

泰國曼谷早前有一對男女離奇倒斃車內，女方衣衫不整，男方下身赤裸並戴著安全套。屍驗報告日前出爐，指兩人死於心肺及呼吸系統衰竭，符合吸入過量一氧化碳或廢氣中毒特徵。警方翻查附近閉路電視，指車子停在現場僅90分鐘後，兩人已死亡。相信他們在車內發生性行為後疲倦熟睡，並因車內充斥廢氣導致他們窒息死亡。開著冷氣於車內睡覺會有一氧化碳中毒和二氧化碳中毒風險。

曼谷車震男女命案｜引擎或過熱自動熄掉

報道指，男死者45歲、女死者27歲，車內發現用過的安全套及未開封的安全套包裝、男性壯陽藥物和抗敏藥等。根據揭發案件的居民稱，他清晨3小時駕車送妻子到市場時，發現死者的車子引擎開著，但拍打車窗無人回應，認為車內的人可能熟睡。兩小時後回到家，發現該車仍停泊在那裡，但引擎已熄掉，他未有再上前查看並返回家裡。當地傳媒提到，汽車引擎或過熱自動熄掉。及至早上10時，他再到屋外查看，發現車子並無離開，再敲車窗仍無回應，而擋風玻璃又蓋著遮光罩看不見車內情況。他之後找來其他鄰居一起打開車門探究，發現車內一名男子昏迷躺著，女子則口吐白沫，同樣昏迷。