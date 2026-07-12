日本儲物櫃型販賣機幫滯銷麵包「散貨」既減浪費也抗通脹

為減少浪費食物，日本推出儲物櫃型自動販賣機出售賣不完的麵包。也有商家開設新型麵包店，專賣其他店舖滯銷的麵包，甚至有廠商用麵包釀成啤酒，給原本要報廢的麵包新生命。 《讀賣新聞》報道，在橫濱市營地下鐵藍線關內站車站，設有儲物櫃型自動販賣機。透過透明櫃門可看到，裡面放著車站附近「緣道麵包」當天未售出的多士、甜麵包組合等。商品以原價的7至8折銷售，按種類和數量，售價在300至1,000日圓(約14.5至48.4港元)不等。 一名61歲兼職女性花了600日圓(約29港元)買了1條多士和2個甜麵包組合，滿意地表示：「不用特地跑到店裡就能買到，很方便。雖然是賣剩的，但多士可以放進雪櫃保存，很方便。」

自動販賣機｜自動販賣機如何確保食物安全？ 這項利用儲物櫃銷售滯銷麵包的計劃，是由致力於減少食物浪費的橫濱市與從事自動販賣機製造銷售的Alpha Locker System在2024年共同進行。公司營業部職員赤司浩也說：「麵包滯銷是一個長期存在的問題，且麵包在常溫下也能販售，因此很適合用儲物櫃來銷售。」該公司負責保養及管理儲物櫃等，麵包店則會在收舖後補齊儲物櫃的麵包。基於食品安全，系統設計為只要過了一定時間後，觸控屏幕的購買畫面便會自動關閉，無法再購買。

自動販賣機｜奈良有麵包店專門售賣滯銷麵包 Alpha Locker System表示，消費者的反應相當不錯。目前銷售滯銷麵包的儲物櫃，除了橫濱市府相關設施，已擴大至東京、京都、福岡等地的車站，並增至28部，至今累計減少約50噸食物浪費。 奈良市麵包店eco RICHE也是專門售賣滯銷麵包。這店是由在京都和奈良等地有5間麵包店的Boulangerie Riche在2021年開設，致力於減少麵包浪費。

自動販賣機｜顧客：帶來很大幫助 eco RICHE集中5間分店滯銷的麵包，並在翌日以接近原價的半價銷售。負責人橋脇景子表示，「eco RICHE開店後，整體麵包的報廢量減少一半以上」，「現今百物騰貴，不少顧客表示這樣給他們帶來很大幫助。能減少麵包浪費，我也很高興」。 在東京，Daiyu從約6年前開始，以滯銷麵包作為副原料釀製「麵包愛爾啤酒」，並推出以多士、法國長棍麵包及黑麥麵包為原料的不同風味，在東京都5間直銷店販售。多士款苦味較低、口感滑順；長棍款帶有清香與苦味；黑麥款口感較厚實。

自動販賣機｜賣剩麵包用來釀啤酒 再變回麵包 Daiyu社長星野理繪表示，不適合釀造啤酒的剩餘麵包會以冷凍形式出售，除了無法再利用的三文治等，基本上已能將報廢麵包減至接近零。她說：「我們最終目標是把賣剩的啤酒再變回麵包，達成完整的循環模式。」 日本各大商店之所以致力於減少浪費麵包，是因為麵包製造業的浪費量很大。根據農林水產省於2023年針對75個食品廢棄物等年產量達100噸以上的行業進行的調查，麵包製造業的食物浪費量估計為約22萬噸。包括便利店等在內，整體食品產業浪費總量約193萬噸，麵包製造業的浪費量佔約1成。

自動販賣機｜為甚麼常會賣剩麵包？ 日本女子大學教授小林富雄指出，麵包集中製作較有效率，加上為了維持種類齊全，往往會生產過量，因此很容易造成浪費，透過重新銷售等方式，在讓消費者感受到實惠的同時努力減少食物浪費，是一種有效的做法。