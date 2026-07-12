世界盃決賽草皮變紀念品被指「搶錢」每塊售逾3500元惹關注

隨着2026世界盃賽事逐漸接近尾聲，國際足協近日推出一款以決賽場地草皮製成的官方紀念品，宣布將決賽球場所使用的草坪切割封存後公開發售，每份售價450美元(約3,510港元)，消息一出即引發球迷及網民熱議，不少人認為索價太高。
今屆世界盃決賽將於美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。該場館於世界盃期間暫時改名為「紐約新澤西體育場」。根據FIFA官方網店介紹，相關紀念品包括一塊來自決賽場地的真實草皮，並以高級亞加力展示盒封存保存，盒身印有決賽當日的比賽日期及最終比數等資訊。FIFA形容產品為可永久珍藏的足球歷史紀念品，讓球迷收藏世界盃決賽的一部分。
商品規格未列明單位 惹網民討論
除了草皮收藏品外，套裝亦附有一隻紀念版USB手指。官方表示，USB外觀採用現代設計，印有龍門網紋圖案，並配備防偽認證薄膜。草皮展示盒及USB均會放置於專為收藏家及球迷設計的精緻鉸鏈式禮盒內。
不過，這款高價商品引起最多討論的，並非其售價，而是產品規格資料。FIFA在官方頁面列出收藏品尺寸為「17.5 × 17.5 × 17.5」，但未有交代相關數字以英寸、厘米還是毫米計算，令不少網民對實際大小感到困惑，成為熱議焦點。
FIFA同時指出，所有草皮均來自世界盃決賽比賽場地，而產品須待7月19日決賽完成後才會安排寄出。目前有關紀念品僅提供美國、英國及歐洲地區配送，暫未開放大中華地區訂購。