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國際
出版：2026-Jul-12 23:14
更新：2026-Jul-12 23:14

美共和黨重量級參議員格雷厄姆訪烏後心臟驟停猝逝 民眾議論紛紛

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美國參議員格雷厄姆

格雷厄姆上周五(10日)在基輔跟媒體對話，當時沒有異樣。(美聯社)

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美國共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)周六(11日)晚突然病逝，終年71歲。警方通訊記錄顯示，當時接到華盛頓國會山莊有人心臟驟停的求助電話。因格雷厄姆剛結束烏克蘭的訪問回國不久，並預定出席周日(12日)的電視直播節目，美國民眾對他猝逝議論紛紛。

南卡羅來納州共和黨籍重量級參議員格雷厄姆周六晚突然離世，國會辦公室周日證實他因「短暫及突發」疾病去世，但未說明細節。格雷厄姆病逝前一天仍在訪問烏克蘭，期間參觀無人機工廠、舉行記者會並會晤總統澤連斯基。他還預定出席周日的電視節目直播訪問。

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格雷厄姆的死訊在美國國內引發熱議。多家媒體根據警方通訊紀錄報道，格雷厄姆位於華盛頓國會山莊的地址，當時有心臟停止跳動患者需救援的通訊。

格雷厄姆擔任參議院預算委員會主席，屬共和黨建制派，曾3度連任聯邦參議員，準備在11月中期選舉爭取再度連任。資料顯示，格雷厄姆1994年當選聯邦眾議員，國會資歷超過30年，對美國外交、軍事、司法、預算等政策甚具影響力，長期力挺烏克蘭和以色列等，也支持特朗普對伊朗採取軍事行動。

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格雷厄姆曾在2016年與特朗普競逐共和黨總統候選人提名，退選後改為支持特朗普。

特朗普在其經營的社交平台Truth Social發文悼念，指格雷厄姆是他所認識最優秀的人以及參議員中的一位，如今已離世。他總是在工作，是真正的愛國者。

參議院多數黨領袖圖恩(John Thune)在社交平台X發文，表示「今晨因同仁格雷厄姆離世而心情沉重。他生前在全球積極推動美國是熱愛自由國家的堅實盟友，相信並終生推動美國的實力，可為世界帶來福祉」。

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