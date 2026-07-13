泰國曼谷酒吧大火至少27死63傷　駐泰使館：暫無中國公民遇難 (有片)

泰國首都曼谷著名旅遊區翟道翟一間酒吧午夜發生大火，造成最少27人死亡，63人受傷，其中22人傷勢危急。大部分遇難者都是在酒吧後方的洗手間內被發現。據指，舞台附近有電力裝置首先冒煙，之後全場停電，隨後聽到爆炸聲。據央視新聞報道，中國駐泰國使館表示，根據目前掌握的消息，暫未發現中國公民在火災中遇難。
事發於昨日(12日)接近凌晨時分。曼谷翟道翟區拉拋路附近一間酒吧突然發生大火。當地傳媒報道，在事發時酒吧內迫滿顧客。網上流傳片段見到酒吧陷入火海，火舌直噴出酒吧門外，並冒出大量濃煙，多人試圖離開現場，街上行人慌忙逃避，現場一片混亂。消防員接報趕到，45分鐘後將火救熄。救援人員在現場抬出多具屍體，用白布覆蓋，暫時擺放在路邊。
大部分遇難者在洗手間內被發現
曼谷巿長確認至少有27人在大火中遇難，63人受傷，其中22人傷勢危急。泰國總理阿努廷到場了解，他引述酒吧樂手說，事發一刻舞台附近有電力裝置冒煙，之後全場停電，隨後聽到爆炸聲，酒吧內迅速瀰漫濃煙。阿努廷又說，大部分遇難者都是在酒吧後方的洗手間內被發現，大部分是吸入濃煙致死，他承諾徹查火警起因。
23.57 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ pic.twitter.com/Tw6EPb7fhS— JS100Radio (@js100radio) July 12, 2026
🚨 SENSITIVE FOOTAGE: Distressing footage shows survivors scrambling to escape a deadly fire at a restaurant in Bangkok’s Chatuchak district.— Rosa News Official (@Mirha1206) July 12, 2026
Reports say 27 people have died and many others were injured as authorities investigate.#Bangkok #Thailand #Fire #BreakingNews #Emergency https://t.co/jR3BdURx96 pic.twitter.com/iuM3Z9rQX2