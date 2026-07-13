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國際
出版：2026-Jul-13 09:43
更新：2026-Jul-13 09:43

泰國曼谷酒吧大火　至少27死63傷(有片)

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泰國曼谷酒吧大火，至少27死63傷。(AP)

泰國曼谷酒吧大火，至少27死63傷。(AP)

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泰國首都曼谷著名旅遊區翟道翟一間酒吧午夜發生大火，造成最少27人死亡，63人受傷，其中22人傷勢危急。大部分遇難者都是在酒吧後方的洗手間內被發現。據指，舞台附近有電力裝置首先冒煙，之後全場停電，隨後聽到爆炸聲。

事發於昨日(12日)接近凌晨時分。曼谷翟道翟區拉拋路附近一間酒吧突然發生大火。當地傳媒報道，在事發時酒吧內迫滿顧客。網上流傳片段見到酒吧陷入火海，火舌直噴出酒吧門外，並冒出大量濃煙，多人試圖離開現場，街上行人慌忙逃避，現場一片混亂。消防員接報趕到，45分鐘後將火救熄。救援人員在現場抬出多具屍體，用白布覆蓋，暫時擺放在路邊。

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大部分遇難者在洗手間內被發現。(AP) 有目擊者表示，事發一刻舞台附近有電力裝置冒煙。(AP)

大部分遇難者在洗手間內被發現

曼谷巿長確認至少有27人在大火中遇難，63人受傷，其中22人傷勢危急。泰國總理阿努廷到場了解，他引述酒吧樂手說，事發一刻舞台附近有電力裝置冒煙，之後全場停電，隨後聽到爆炸聲，酒吧內迅速瀰漫濃煙。阿努廷又說，大部分遇難者都是在酒吧後方的洗手間內被發現，大部分是吸入濃煙致死，他承諾徹查火警起因。

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