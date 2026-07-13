泰國曼谷酒吧大火　至少27死63傷(有片)

泰國首都曼谷著名旅遊區翟道翟一間酒吧午夜發生大火，造成最少27人死亡，63人受傷，其中22人傷勢危急。大部分遇難者都是在酒吧後方的洗手間內被發現。據指，舞台附近有電力裝置首先冒煙，之後全場停電，隨後聽到爆炸聲。

事發於昨日(12日)接近凌晨時分。曼谷翟道翟區拉拋路附近一間酒吧突然發生大火。當地傳媒報道，在事發時酒吧內迫滿顧客。網上流傳片段見到酒吧陷入火海，火舌直噴出酒吧門外，並冒出大量濃煙，多人試圖離開現場，街上行人慌忙逃避，現場一片混亂。消防員接報趕到，45分鐘後將火救熄。救援人員在現場抬出多具屍體，用白布覆蓋，暫時擺放在路邊。