伊朗局勢｜伊朗公布13人刺殺名單　包括特朗普、內塔尼亞胡　以及一名女性

伊朗最高領導人穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)誓言要為死於美以空襲的父親哈梅內伊(Ali Khamenei)復仇後，伊朗保守派報紙《人民日報》(Hamshahri)發布1份刺殺名單，目的為報復哈梅內伊遭到殺害。名單上包括美國總統特朗普、國務卿魯比奧及多名歐洲國家領導人。

綜合報道，美國和以色列2月28日聯手打擊伊朗並擊斃哈梅內伊，引爆中東戰爭。哈梅內伊之子穆傑塔巴其後接任伊朗最高領袖，並矢言為父報仇。伊朗上周才為哈米尼舉行盛大國葬。伊朗首都德黑蘭市府發行的《人民日報》於11日晚在官方網站上發布一則圖文訊息，貼出13位列為報復對象的外國政要大頭照，在標題上寫著「復仇勢在必行」，並利用AI將特朗普、內塔利亞胡等人的照片合成橙色囚衣，還在兩人的額頭正中央畫上靶心，照片兩邊畫上槍擊彈孔，恐嚇暗殺的意味濃厚。但這份名單未出現在翌日、即12日發行的紙本版報紙。