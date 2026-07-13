辣妹棺材前大跳鋼管舞　狂吸600萬人次觀看(有片)

荷蘭阿姆斯特丹一場與別不同的告別儀式近日掀起熱議，有別於莊嚴的追思會，而是一名身穿性感服裝的舞者，在兩副棺木前大跳挑逗火辣的鋼管舞，震撼死者生前親朋戚友。影片曝光後短短數日突破500萬次觀看，不少網民羨慕直呼：「如果我的葬禮不能這樣辦，就乾脆不要辦。」

綜合報道，影片自上周一(6日)開始在網上流傳，顯示一名金髮鋼管舞者伴隨英國搖滾天團Queen的經典歌曲《The Show Must Go On》熱舞，不僅大騷旋轉、倒掛等高難度動作，前方就是一對夫妻的棺木與遺照，畫面衝擊甚大。原來，這對夫妻生前在阿姆斯特丹紅燈區經營一間夜店。丈夫早在1993年就已過世，直到妻子近日辭世，其家人將丈夫的骸骨掘起，再將二人合葬，合辦夫妻的追思會，並安排這場象徵兩人一生事業的鋼管舞演出。