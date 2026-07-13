辣妹棺材前大跳鋼管舞　狂吸600萬人次觀看(有片)

荷蘭阿姆斯特丹一場與別不同的告別儀式近日掀起熱議，有別於莊嚴的追思會，而是一名身穿性感服裝的舞者，在兩副棺木前大跳挑逗火辣的鋼管舞，震撼死者生前親朋戚友。影片曝光後短短數日突破500萬次觀看，不少網民羨慕直呼：「如果我的葬禮不能這樣辦，就乾脆不要辦。」
綜合報道，影片自上周一(6日)開始在網上流傳，顯示一名金髮鋼管舞者伴隨英國搖滾天團Queen的經典歌曲《The Show Must Go On》熱舞，不僅大騷旋轉、倒掛等高難度動作，前方就是一對夫妻的棺木與遺照，畫面衝擊甚大。原來，這對夫妻生前在阿姆斯特丹紅燈區經營一間夜店。丈夫早在1993年就已過世，直到妻子近日辭世，其家人將丈夫的骸骨掘起，再將二人合葬，合辦夫妻的追思會，並安排這場象徵兩人一生事業的鋼管舞演出。
禮儀師：相信難再有追思會能超越
負責的禮儀師透露，自己向家屬建議，不妨把兩人生前最具代表性的元素融入告別式，詎料幾天後就接到電話決定聘請鋼管舞者，他透露，演出開始前，現場賓客完全不知道會有這段表演，因此各人都相當震驚，但隨後又覺得十分合理，因為所有人都了解這對夫妻的人生，認為這樣的告別方式，非常符合夫妻二人。禮儀師說，自己一直希望每場葬禮都能留下令人難忘的回憶，但這次的安排連他都感到意外，相信將來難再有追思會能超越。影片曝光後，不少網民都大讚「太好了」，更笑指《The Show Must Go On》實在太應景，也有人留言：「如果我的葬禮不能這樣辦，就乾脆不要辦。」還有人直接向親友喊話：「如果你們看到，請記住，這就是我最後的遺願。」