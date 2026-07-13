美國最後「鐵肺」小兒麻痺症患者離世　數月前完婚　終年78歲(有片)

美國最後一名使用「鐵肺」(iron lung)的小兒麻痺症患者Martha Lillard離世，終年78歲。隨著疫苗普及，美國小兒麻痺症患者驟減，便攜式呼吸機的出現，已取代笨重的「鐵肺」。

綜合報道，Martha Lillard生於1948年6月8日，5歲罹患小兒麻痺症的她，因病全身癱瘓，一直倚賴俗稱「鐵肺」的人工呼吸器維生，幾乎一生都被困於「鐵罐」內。其家人指，Martha於上月26日，在俄克拉何馬州離世，為70多年的「鐵罐生涯」劃上句號。她的妹妹Cindy McVey 10日受訪時表示，長新冠是導致姊姊過世的重要因素之一；不過，死亡證明列出的死因為慢性肺衰竭及小兒麻痺後症候群。