美國最後「鐵肺」小兒麻痺症患者離世　數月前完婚　終年78歲(有片)

美國最後一名使用「鐵肺」(iron lung)的小兒麻痺症患者Martha Lillard離世，終年78歲。隨著疫苗普及，美國小兒麻痺症患者驟減，便攜式呼吸機的出現，已取代笨重的「鐵肺」。
綜合報道，Martha Lillard生於1948年6月8日，5歲罹患小兒麻痺症的她，因病全身癱瘓，一直倚賴俗稱「鐵肺」的人工呼吸器維生，幾乎一生都被困於「鐵罐」內。其家人指，Martha於上月26日，在俄克拉何馬州離世，為70多年的「鐵罐生涯」劃上句號。她的妹妹Cindy McVey 10日受訪時表示，長新冠是導致姊姊過世的重要因素之一；不過，死亡證明列出的死因為慢性肺衰竭及小兒麻痺後症候群。
妹妹：醫生說她活不過20歲 但她努力活出最好人生
Martha童年時，她每天只到小學上課2小時，其餘時間則接受家教。高中時，她透過電話系統連接教室內的對講機，與老師和同學互動，並以此方式就讀當地高中。Martha復健後能行走，但右臂仍然癱瘓，肺功能也僅剩不到25%。多年來，Martha只有睡覺時需要使用鐵肺。雖然身體狀況嚴重受限，Martha仍完成學業，獨居多年，不僅能自己下廚料理，甚至一度還能開車。不幸地，Martha在新冠疫情期間兩度感染新冠病毒。生命最後5年，由於呼吸愈來愈困難，她已無法離家，過去2年更幾乎24小時都待在鐵肺中。在生命的倒數階段，Martha今年2月，與一名認識20多年的埃及網友結婚。Martha雖然行動不便，但妹妹Cindy指她喜歡作詩及作曲，甚至為自己寫訃告：「醫生當時說，她活不過20歲，但她始終充滿熱情，也有堅強的意志，努力活出最好的人生」。