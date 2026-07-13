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國際
出版：2026-Jul-13 15:00
更新：2026-Jul-13 15:00

埃及南部樂蜀再發現逾3000年古墓 墓主為男性 生前曾祭祀神明

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埃及古墓

荷蘭考古學家在埃及南部城市樂蜀(Luxor)附近發現一座估計有3,000年歷史的古墓。(互聯網)

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埃及當局周日(12日)宣布，考古學家在埃及南部城市樂蜀(Luxor，又譯盧克索)附近發現一座估計有3,000年歷史的古墓。

埃及旅遊及文物部表示，這座古墓的墓主被認定是一名叫帕瑟(Paser)的男子，由荷蘭萊登大學(Leiden University)的考古團隊在樂蜀西岸的謝赫‧阿布德‧庫爾納(Sheikh Abd el-Qurna)墓地發現。

考古學家根據墓內銘文的藝術風格推測，這座古墓可追溯至橫跨埃及第19和第20王朝的「拉美西斯時期」(Ramesside period)。專家指出，古墓位於一處已知墓葬遺址的東邊，遵從新王國時期(公元前1570至1069年)底比斯私人墓葬的傳統格局。

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古墓主體包括一個開放式庭院，由此通往一座外觀呈倒T字型的岩鑿祭廳，墓室位於地面下方。考古學家在庭院中發現多處保存完好的建築組件，包括一個用來放置墓葬石碑的泥磚台座，以及兩側有斜坡引道、通向入口的階級。

埃及古墓

荷蘭考古學家在埃及南部城市樂蜀(Luxor)附近發現一座估計有3,000年歷史的古墓。墓室內有彩繪壁畫。(互聯網)

考古發現｜墓室內有壁畫繪畫死者生前活動

墓室內部刻有提及帕瑟姓名的銘文，描繪他在神龕內祭拜各方神明，以及與妻子一同坐在祭品桌前的場景。

考古團隊表示，將繼續進行記錄及研究，以確認墓中安葬者的確切身份，並深入了解古墓的歷史和考古背景。

據悉，埃及政府正致力推廣最新考古發現，期望吸引更多外國遊客到訪。旅遊業是埃及重要的外匯收入來源。

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