埃及南部樂蜀再發現逾3000年古墓 墓主為男性 生前曾祭祀神明

荷蘭考古學家在埃及南部城市樂蜀(Luxor)附近發現一座估計有3,000年歷史的古墓。(互聯網)

埃及當局周日(12日)宣布，考古學家在埃及南部城市樂蜀(Luxor，又譯盧克索)附近發現一座估計有3,000年歷史的古墓。

埃及旅遊及文物部表示，這座古墓的墓主被認定是一名叫帕瑟(Paser)的男子，由荷蘭萊登大學(Leiden University)的考古團隊在樂蜀西岸的謝赫‧阿布德‧庫爾納(Sheikh Abd el-Qurna)墓地發現。

考古學家根據墓內銘文的藝術風格推測，這座古墓可追溯至橫跨埃及第19和第20王朝的「拉美西斯時期」(Ramesside period)。專家指出，古墓位於一處已知墓葬遺址的東邊，遵從新王國時期(公元前1570至1069年)底比斯私人墓葬的傳統格局。