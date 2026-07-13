守護迪士尼6年光榮退休　金毛首次大吃「違禁品」(有片)

原來迪士尼員工，除了人類之外，還有一群默默守護遊客安全的四條腿的汪汪員工。美國迪士尼樂園一隻服役6年的金毛尋回犬「Benny」正式退休，園方特地為牠舉辦溫馨歡送會，讓這位資深員工光榮卸下任務，同時令大批網民動容。
綜合報道，「Disney Parks Blog」在官網7日發文表示，自2019年起加入迪士尼安全團隊的Benny，負責協助園區維護安全工作。和其他工作犬一樣，牠必須接受專業訓練與考核，才能正式上工。雖然肩負重要任務，但Benny個性溫和、親人又愛笑，無論面對其他動物或大量遊客都十分穩定，因此深受同事喜愛。Benny的拍檔領犬員Kevin表示，自己原本是迪士尼保安，後來成為K9領犬員，與Benny合作多年，早已培養出深厚默契。他笑說，Benny幾乎每天都保持好心情：「只要看到牠在笑，大家的心情也會跟著變好。」工作時，Benny總是專注執行任務，不會受到其他狗狗、小動物或周遭環境干擾，是一隻令人十分放心的工作犬。
Benny將首次體驗海邊散步、登山健行等活動
退休當天，數十位同事特地到場送別Benny，不少人搶著和牠合照留念。園方還安排了一場象徵性的「最後一次任務」，當Benny順利完成搜尋後，現場立刻響起掌聲與歡呼，紛紛拿出一個一個網球當作獎勵，替牠的工作生涯畫下完美句點。最讓Benny驚喜的莫過於第一次品嚐熱狗。由於工作犬平時必須嚴格控制飲食，這竟是牠退休後才首次享用這種很多狗狗都享受過的美食，吃完還意猶未盡，不停四處張望，似乎期待有人再分牠一口，可愛得令人樂透。退休後，Benny將跟著Kevin一起回家生活，不僅有狗夥伴陪伴，據知，未來還將首次體驗海邊散步、登山健行等休閒活動，正式展開悠閒的退休生活，迎來屬於自己的幸福假期。