守護迪士尼6年光榮退休　金毛首次大吃「違禁品」(有片)

原來迪士尼員工，除了人類之外，還有一群默默守護遊客安全的四條腿的汪汪員工。美國迪士尼樂園一隻服役6年的金毛尋回犬「Benny」正式退休，園方特地為牠舉辦溫馨歡送會，讓這位資深員工光榮卸下任務，同時令大批網民動容。

綜合報道，「Disney Parks Blog」在官網7日發文表示，自2019年起加入迪士尼安全團隊的Benny，負責協助園區維護安全工作。和其他工作犬一樣，牠必須接受專業訓練與考核，才能正式上工。雖然肩負重要任務，但Benny個性溫和、親人又愛笑，無論面對其他動物或大量遊客都十分穩定，因此深受同事喜愛。Benny的拍檔領犬員Kevin表示，自己原本是迪士尼保安，後來成為K9領犬員，與Benny合作多年，早已培養出深厚默契。他笑說，Benny幾乎每天都保持好心情：「只要看到牠在笑，大家的心情也會跟著變好。」工作時，Benny總是專注執行任務，不會受到其他狗狗、小動物或周遭環境干擾，是一隻令人十分放心的工作犬。