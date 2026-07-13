熊貓｜南韓愛寶樂園為40日大BB公開徵名

南韓愛寶樂園（Everland）7月13日宣布，將自即日起至7月19日，為上月3日誕生的熊貓寶寶舉辦為期一周的徵名活動，邀請大家透過網路平台踴躍投稿，為這隻新成員取一個富有意義的名字。
愛寶樂園喜迎第4隻貓熊
這隻新生熊貓是由雌性熊貓「愛寶（Ai Bao）」與「樂寶（Le Bao）」自然繁殖誕下的雌性幼崽，也是兩夫妻迎來的第4隻寶寶。牠是2020年出生、深受喜愛的「福寶（Fu Bao）」以及2023年誕生的雙胞胎「睿寶（Rui Bao）」與「輝寶（Hui Bao）」的妹妹，同時也是南韓境內透過自然繁殖誕生的第4隻貓熊。
愛寶樂園表示，徵名活動將透過官方YouTube頻道、Instagram、「Ppuppa TV」以及Naver「Zootopia」等線上平台，以留言方式徵集名稱。園方將於日後公布最終命名方式及正式名稱。
事實上，福寶以及雙胞胎睿寶、輝寶的名字，也都是透過公開徵名活動選出，因此此次活動再度吸引不少熊貓迷關注。
嘗試獨自睡覺 健康狀況良好
園方也透露，出生已40多天的小熊貓目前健康成長，近期已進入新的發育階段，開始逐漸與媽媽分開，嘗試獨自睡覺，各項成長狀況都相當良好。工作人員將持續密切觀察牠的健康與發育情形，陪伴牠平安成長。
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