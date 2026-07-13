熊貓｜南韓愛寶樂園為40日大BB公開徵名

南韓愛寶樂園（Everland）7月13日宣布，將自即日起至7月19日，為上月3日誕生的熊貓寶寶舉辦為期一周的徵名活動，邀請大家透過網路平台踴躍投稿，為這隻新成員取一個富有意義的名字。

愛寶樂園喜迎第4隻貓熊

這隻新生熊貓是由雌性熊貓「愛寶（Ai Bao）」與「樂寶（Le Bao）」自然繁殖誕下的雌性幼崽，也是兩夫妻迎來的第4隻寶寶。牠是2020年出生、深受喜愛的「福寶（Fu Bao）」以及2023年誕生的雙胞胎「睿寶（Rui Bao）」與「輝寶（Hui Bao）」的妹妹，同時也是南韓境內透過自然繁殖誕生的第4隻貓熊。