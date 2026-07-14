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國際
出版：2026-Jul-14 12:30
更新：2026-Jul-14 12:30

智利海軍駕車衝入市集致6死7傷　辯稱對意外「毫無印象」

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智利一輛轎車衝撞市集人行道，造成嚴重死傷。（圖／美聯社）

智利一輛轎車衝撞市集人行道，造成嚴重死傷。（圖／美聯社）

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智利中部濱海城市比尼亞德爾馬（Viña del Mar）7月12日發生車禍。一名休班的智利海軍士宮駕駛汽車高速衝入露天市集，造成至少6人死亡、7人受傷，死傷者多為小販及民眾。當局已展開調查，以釐清事故原因。

事故發生在當地知名的考波利坎露天市集（Caupolicán Market）。根據閉路電視，一輛汽車突然高速衝上行人路，撞進多個小販攤位，現場一片混亂。民眾隨即將司機拉出車外，並交由警方帶回偵辦。

一名休假的智利海軍士官駕駛汽車高速衝入露天市集，造成至少6人死亡、7人受傷 智利中部濱海城市比尼亞德爾馬（Viña del Mar）發生車禍

證實肇事司機為休假海軍

智利海軍發表聲明證實，肇事司機為一名休假的海軍人員，意外造成多人死亡及受傷，海軍對罹難者家屬表達哀悼，並表示將全力配合檢警調查。

警方表示，酒精測試顯示涉案司機沒有酒駕，但他供稱對車禍「毫無印象」。初步調查指出，目擊者均表示車輛當時以高速行駛，沿著馬路前進後突然失控衝上行人路，最後撞上巴士站才停下，否則恐造成更嚴重傷亡。另有目擊者指出，事故發生前車輛可能曾與其他車輛碰撞導致失控，但詳細原因仍待進一步釐清。

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當地醫院表示，共有5名傷者住院治療，其中包括2名嬰兒，均無生命危險；另有2名傷者接受治療後已返家休養。

智利總統︰全國陷入哀悼

智利總統卡斯特（José Antonio Kast）事後透過社交平台表示，悲劇讓「全國陷入哀悼」，政府各部門正全力協助受害者及家屬，並承諾將徹底查明事故責任，避免類似事件再次發生。文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章Source code ，悲劇讓「全國陷入哀悼」，政府各部門正全力協助受害者及家屬，並承諾將徹底查明事故責任，避免類似事件再次發生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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