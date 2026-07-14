智利海軍駕車衝入市集致6死7傷　辯稱對意外「毫無印象」

智利中部濱海城市比尼亞德爾馬（Viña del Mar）7月12日發生車禍。一名休班的智利海軍士宮駕駛汽車高速衝入露天市集，造成至少6人死亡、7人受傷，死傷者多為小販及民眾。當局已展開調查，以釐清事故原因。

事故發生在當地知名的考波利坎露天市集（Caupolicán Market）。根據閉路電視，一輛汽車突然高速衝上行人路，撞進多個小販攤位，現場一片混亂。民眾隨即將司機拉出車外，並交由警方帶回偵辦。