美國科羅拉多州近日發生一段暖心插曲。一隻名叫Goldie的山羊，在消防員前往撲滅山火時，竟主動帶領救援人員穿越崎嶇地形，不僅協助找到通往火場的最佳路線，還在任務結束後引領消防員安全落山，意外成為救災行動中的英雄。
美國科羅拉多泉（Colorado Springs）附近的洛克溪峽谷（Rock Creek Canyon）日前因雷擊引發山火，火勢一度延燒約5英畝，消防人員徒步進入山區開闢防火線，並出動直升機投水滅火。
行最安全易行路徑抵火場
負責指揮救災的南科羅拉多跨機關野火應變隊主管Shane Coyne表示，Goldie對山區地形十分熟悉，牠一路走在消防員前方，不時停下來「咩咩叫」，彷彿提醒大家跟著牠前進，帶領隊伍沿著最安全、最容易通行的路徑抵達火場。
消防員花了約3個小時完成防火線開闢及清除可燃植被，準備撤離時，Goldie又再次現身，在前方帶路，引導大家穿越陡峭山坡，最後順利返回距離火場約1公里的主人住所。Coyne笑說，當時自己累得忘了詢問山羊的名字，直到隔日才知「神隊友」叫做Goldie。
科羅拉多泉消防局事後也在社交平台分享Goldie帶領消防員往火場的影片，幽默寫道：「每支隊伍都需要一位好領袖，而我們這次的領隊有四條腿。」帖文亦幽默表示，雖然還不能說Goldie已經準備好領取消防徽章，但也不能排除這個可能。
助消防員舒緩緊張
根據Goldie的主人表示，這隻4歲的尼日利亞矮山羊天性親人、喜歡與人互動，可能是察覺消防員辛苦執勤，因此一路陪伴他們工作，希望為救災人員帶來鼓勵與歡笑。消防員也表示，雖然Goldie沒有直接參與滅火，但牠的陪伴確實舒緩了救災現場緊張的氣氛，成為辛苦任務中的一段難忘回憶。
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