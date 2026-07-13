美國科羅拉多州近日發生一段暖心插曲。一隻名叫Goldie的山羊，在消防員前往撲滅山火時，竟主動帶領救援人員穿越崎嶇地形，不僅協助找到通往火場的最佳路線，還在任務結束後引領消防員安全落山，意外成為救災行動中的英雄。

美國科羅拉多泉（Colorado Springs）附近的洛克溪峽谷（Rock Creek Canyon）日前因雷擊引發山火，火勢一度延燒約5英畝，消防人員徒步進入山區開闢防火線，並出動直升機投水滅火。

行最安全易行路徑抵火場

負責指揮救災的南科羅拉多跨機關野火應變隊主管Shane Coyne表示，Goldie對山區地形十分熟悉，牠一路走在消防員前方，不時停下來「咩咩叫」，彷彿提醒大家跟著牠前進，帶領隊伍沿著最安全、最容易通行的路徑抵達火場。