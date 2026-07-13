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國際
出版：2026-Jul-13 15:56
更新：2026-Jul-13 15:56

世界盃｜與英格蘭四強前　阿根廷再點起福克蘭群島爭議

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阿根廷外長基爾諾。(路透社)

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阿根廷與英格蘭將在世界盃四強交手，阿根廷與英國的福克蘭群島爭議又再次浮面。阿根廷外長的基爾諾（Pablo Quirno）在當地的報紙專欄批評英國的「非法佔領」，以及「非法公投」。

福克蘭群島戰爭在1982年發生，在10星期的戰事中，英國有255名軍人喪生，阿根廷亦有649名軍人陣亡。兩國加上1986年的世界盃交手，馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」與「世紀金球」擊敗英格蘭，令兩國的恩怨加深。基爾諾星期日（12日）在當地的《民族報》專欄再提及事件，他表示：「時間不會將非法佔領轉化為主權，也不會分裂阿根廷共和國的領土完整。我們絕不會放棄、屈服或罷休。福克蘭群島承載着歷史、領土、海洋、記憶和命運。這是世代之間的承諾。他們代表着一個懂得等待而不放棄、懂得爭取而不屈服的民族的聲音。」

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基爾諾同時又批評英國單方面組織的投票，不具法律效力。在2013年，英國在當地舉行投票，指有99.8%的島民，支持留在英國，不過阿根廷方面指責是受操控。他指：「我們絕不會跌入公投的陷阱」。不過英國在野保守黨的影子外交大臣彭黛玲（Priti Patel）就迅速回應：「福克蘭群島的人民對作為英國人感到自豪，他們的自決權是絕對的。布宜諾斯艾利斯的任何修正主義言論，都改變不了這一點。英國將始終堅定地與福克蘭群島人民站在一起。」

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