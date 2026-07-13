世界盃｜與英格蘭四強前　阿根廷再點起福克蘭群島爭議

阿根廷與英格蘭將在世界盃四強交手，阿根廷與英國的福克蘭群島爭議又再次浮面。阿根廷外長的基爾諾（Pablo Quirno）在當地的報紙專欄批評英國的「非法佔領」，以及「非法公投」。

福克蘭群島戰爭在1982年發生，在10星期的戰事中，英國有255名軍人喪生，阿根廷亦有649名軍人陣亡。兩國加上1986年的世界盃交手，馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」與「世紀金球」擊敗英格蘭，令兩國的恩怨加深。基爾諾星期日（12日）在當地的《民族報》專欄再提及事件，他表示：「時間不會將非法佔領轉化為主權，也不會分裂阿根廷共和國的領土完整。我們絕不會放棄、屈服或罷休。福克蘭群島承載着歷史、領土、海洋、記憶和命運。這是世代之間的承諾。他們代表着一個懂得等待而不放棄、懂得爭取而不屈服的民族的聲音。」