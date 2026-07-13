日本30歲男為學歷背「23萬巨債」 淪啃老族後悔讀大學

北海道一名30歲男子卻因新冠疫情期間求職受挫，至今仍背負高達480萬日圓（約23萬港元）的學貸，每月必須償還2萬日圓（約966港元)，其生活幾乎全靠父母支援，讓他坦言「最後悔的，就是為了念大學背上這筆債」。(AI生成圖片)

不少人為修讀大學學位申請助學貸款，畢業後再償還。不過，日本一名30歲男子卻因新冠疫情期間求職受挫，至今仍背負高達480萬日圓（約23萬港元）的學貸，每月必須償還2萬日圓（約966港元)，其生活幾乎全靠父母支援，讓他坦言「最後悔的，就是為了念大學背上這筆債」。

疫情求職受挫 背負助學貸款巨債

日媒《dmenu》報導，該名居住在北海道的30歲男子與61歲父親及57歲母親同住，家中有一名16歲弟弟。他表示，當年為了升學，向日本學生支援機構申請有息學貸，總共借款480萬日圓。目前每月仍需償還2萬日圓。他坦言，當初認為畢業後一定能找到工作，因此沒有多想，沒想到如今卻成了沉重負擔。