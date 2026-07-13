澳洲海灘離奇現6個神秘金屬球 疑太空碎片墮地球

澳洲昆士蘭省北部近日突然有6個神秘金屬球出現在沙灘上。澳洲太空總署稱，它們有可能是來自太空的碎片，似乎是「太空運載火箭的壓力器」，正與其他國際機構確認中。昆士蘭消防部門在現場劃出50米的封鎖區，呼籲民眾若在該區發現可疑物件，千萬不要碰觸，遠離及立即通知緊急部門。

網民：或殘留危險物質

當地居民報稱，那些金屬球體積約為籃球的兩倍大小。在網上，有人揣測是太空船的推進燃料缸，可能含有殘留的高易燃或易起化學反應的物質。報道指，穿著保護衣的工作人員將有關金屬球放進危險品桶中，因為擔心他們可能含有危險物質。澳洲太空總署上周一(6日)稱，發現球體的地點和特質與最近從太空軌道返回大氣層的外國火箭碎片吻哈。