日本夏天熱似東南亞 每年因而損失近29億小時工時

日本的夏天愈來愈熱，迫使部分企業重新思考工作模式。現在東京夏季氣溫和濕度經常達到東南亞城市的水平，全日本因高溫造成的工作時間損失，每年超過28.9億個小時。 日經亞洲報道，隨著中暑等病例持續增加，如何調整工作模式、降低高溫對勞工的影響，已成為日本企業面臨的重要課題。 在大阪府堺市一個醫院地盤，約100名工人每完成一個階段工作，就會前往休息室，利用移動式冷氣降溫並享用刨冰飲品，在高溫和高濕度環境下工作後稍事休息。

日本高溫｜建築地盤啟動避暑計劃 負責該工程的鴻池組(Konoike Construction)在地盤啟動避暑計劃，希望減少極端高溫下的工作時間，同時維持整體工時不變。做法是在7至9月，每月讓工人連休9天，並從氣溫通常較低的10月起安排2個周六工作日，以補足工時。 鴻池組高級主管青柳吉廣表示：「夏季工作效率大降，職場事故率也持續偏高」。2025年，鴻池組的中暑工人數量較前一年增加一倍，促使公司調整多個地盤的工作時間。 日本的夏天愈來愈炎熱。日經亞洲利用美國國家海洋及大氣總署(NOAA)的氣象資料分析2020年至2025年間各城市的氣候狀況，結果發現東京7月及8月的最高氣溫和濕度已接近曼谷及新加坡等城市的水平，並顯著高於2000年代及2010年代，顯示東京正逐漸「熱帶化」。

日本高溫｜極端高溫導致工作效率下降 氣候變化造成的生產力下降，正成經濟成本之一。英國權威醫學期刊《刺胳針》」(The Lancet)領導的一項國際研究，將勞動強度及勞工人數納入分析後發現，極端高溫與各產業工作效率下降存在關連。

日本高溫｜ 2024年每名中國勞工因高溫損失96個工時 研究顯示，2024年日本每名勞工因高溫損失約43個潛在工時，相當於超過5個工作日。全日本勞動人口合計損失28億9,082萬工時，是2010年代平均14億2,771萬工時的兩倍。 極端高溫造成的衝擊不限於日本。在農業和建築業勞工比例較高的中國，2024年每名勞工因高溫損失96個工時。 研究顯示，2024年日本每名勞工因高溫損失約43個潛在工時，相當於超過5個工作日。全日本勞動人口合計損失28億9,082萬工時，是2010年代平均14億2,771萬工時的兩倍。

極端高溫造成的衝擊不限於日本。在農業和建築業勞工比例較高的中國，2024年每名勞工因高溫損失96個工時。 日本高溫｜極端高溫下 全球經濟損失驚人 在全球，2024年極端高溫造成的潛在經濟損失高達1萬億美元。歐洲6月的致命熱浪也導致建築工地及其他工作場所縮短工時，或暫停工作。 面對高溫威脅，各國陸續加強應對措施。卡塔爾2021年起規定，夏季上午10時至下午3時30分禁止戶外工作；當「綜合溫度熱指數」超過特定標準時，無論時間為何都禁止戶外工作。西班牙2023年開始針對高溫戶外工作制定法例，南韓從2025年起，根據實際體感溫度強制僱主安排休息時間。

日本於2025年修訂職業安全衛生法例，要求僱主為暴露於高溫環境的勞工採取預防措施，並建立中暑的緊急應變機制。政府數據顯示，2025年日本仍有逾1,800宗與工作有關的中暑及死亡案例，連續第2年創新高。 日本高溫｜日本製造業及零售業中暑個案增加 根據法例，若員工因中暑請假4天以上或死亡，僱主必須立即向所在地的勞動主管機構通報。此外，製造業及零售業的中暑案例也正在增加。由於室內工作場所的降溫措施往往不足，長期人力短缺及勞工高齡化也會增加中暑風險。

北九州市的產業醫科大學校長堀江正知表示，若政府統計納入請假3天以下的勞工，「中暑人數會再增加1位數」。智庫「日生基礎研究所」首席分析師篠原拓也指出，避暑措施應從「降低人體溫度」轉為「縮短人體暴露於高溫環境的時間」，措施應包括改為在清晨或傍晚工作、依季節調整工時，以及推動遙距工作等都是必要對策。