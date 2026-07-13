世界盃｜碧咸嫂見英格蘭入波極冷淡成熱話 碧咸急解畫︰佢內心慶祝緊！

英格蘭前晚於邁阿密出戰世界盃八強對挪威，最終以2比1獲勝晉級四強。碧咸一家當晚現身球場觀戰，包括太太維多利亞，以及三名子女，比賽其中一個焦點，竟然來自看台上的維多利亞。

當祖迪比寧咸(Jude Bellingham)於上半場補時階段射入關鍵一球時，前英格蘭隊長碧咸即時激動彈起歡呼，身旁子女亦同樣興奮慶祝；不過維多利亞卻依然安坐座位，神情平靜，幾乎毫無反應。

網民︰這位女士從沒笑過？

相關畫面及照片迅速在網上瘋傳，不少網民笑指這正是「經典Posh Spice」風格，更令她瞬間成為網絡迷因主角。照片中可見碧咸興奮得整個人離開座位，而維多利亞則維持一貫冷靜形象，形成強烈對比。有網民表示，「這位女士是否從沒笑過？」、「她無論如何也是Posh Spice，難道你期望她會像球迷般跳起尖叫？」