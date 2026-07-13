世界盃｜碧咸嫂見英格蘭入波極冷淡成熱話 碧咸急解畫︰佢內心慶祝緊！

英格蘭前晚於邁阿密出戰世界盃八強對挪威，最終以2比1獲勝晉級四強。碧咸一家當晚現身球場觀戰，包括太太維多利亞，以及三名子女，比賽其中一個焦點，竟然來自看台上的維多利亞。
當祖迪比寧咸(Jude Bellingham)於上半場補時階段射入關鍵一球時，前英格蘭隊長碧咸即時激動彈起歡呼，身旁子女亦同樣興奮慶祝；不過維多利亞卻依然安坐座位，神情平靜，幾乎毫無反應。
網民︰這位女士從沒笑過？
相關畫面及照片迅速在網上瘋傳，不少網民笑指這正是「經典Posh Spice」風格，更令她瞬間成為網絡迷因主角。照片中可見碧咸興奮得整個人離開座位，而維多利亞則維持一貫冷靜形象，形成強烈對比。有網民表示，「這位女士是否從沒笑過？」、「她無論如何也是Posh Spice，難道你期望她會像球迷般跳起尖叫？」
棟篤笑演員挖苦︰她太有感染力了
美國棟篤笑演員Jenny Johnson亦加入抽水行列，在社交平台發文諷刺說，「沒甚麼較在家中為英格蘭忘我打氣更令人投入，直播鏡頭一轉去維多利亞，我們又看到經典的Posh Spice笑容！實在太有感染力了！」她續說：「我以前一直以為自己觀看體育賽事時已算激動，但維多利亞的投入程度完全把我比下去！每次看到佢，我都想大叫『SPICE UP YOUR LIFE!!!!』，因為她的活力實在太澎湃了！」
碧咸回應︰她celebrating inside！
碧咸以多個笑到流淚的emoji符號回應，幽默地為太太護航：「我保證她其實正在內心慶祝(celebrating inside) ，只是反應比我慢一點而已。」
維多利亞過去曾公開承認，自己1997年在曼聯比賽中認識碧咸時，並不喜歡足球。雖然之後盡量抽空支持丈夫比賽，但認為當年身處球場並沒有感受到被接納，因此從未真正享受看足球的樂趣。但自從碧咸退役並創立國際邁阿密後，她對足球的看法亦逐漸改觀，她在2024年接受《金融時報》訪問時表示，過去從不享受觀看足球賽事，但在邁阿密時會感到自己受到歡迎，又與不少球員家屬建立友誼，因此睇波已變成一件享受的事。