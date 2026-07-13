日本野豬大鬧市區4傷 十分凶狠兩男以手推車抵擋「激戰」(有片)

日本除了熊出沒，也要留意當地野豬。愛知縣豐田市的市區周一(13日)早上發生多宗野豬攻擊民眾事件，造4人受傷。那隻野豬異常凶狠，一間公司的停車場閉路電視拍攝到其攻擊過程。只見一名男子遭野豬窮追不捨，他一度跌倒地上，但野豬仍不放過他。片段又顯示兩名職員以手推車與野豬角力，野豬咬著車板絲毫不退讓。
日本野豬｜「啡色物體突衝來以為是狗」
首宗襲擊發生在清晨5時30分，最先遇襲男子稱，在停車場突然有「啡色物體」衝向他，初時以為是狗隻，但竟然是野豬。無論他如何奔跑擺脫，野豬就是不放過他。甚至他拿起一旁膠籃敲打，牠仍繼續追咬，攻擊其小腿。該男子最後仆倒地上，野豬仍不斷咬他，幸他其後成功站起來逃跑。另一名男子目擊事件，推著手推車與野豬對峙，野豬凶猛地抵抗。他受訪時稱，聽到叫喊聲，轉身便見到有人遭野豬襲擊。與野豬對戰時，覺得那隻野豬只想擊倒他，「無論如何跑，牠都追著我」，所以用手推車與其搏鬥。之後另一男職員亦推著手推車加入，野豬咬緊車板不放。雙方「戰鬥」約2分鐘後，野豬似乎體力耗盡，終於敗走離開。
日本野豬｜褲子咬穿窿
首名遇襲男子接受治療後受訪稱，那隻野豬跑得非常快，他看清奔來的啡色物體是野豬時已太遲。其褲子的膝頭附近穿了一個窿，相信是野豬咬他的腳造成。他形容那隻野豬「很大力，而且十分堅持」。他從來沒有想過在市中心的工作地方會見到野豬。當地消防部門稱，共有4人受襲輕傷。
報道指，除了上述兩名分別60多歲和50多歲男子受襲外，另有一名60多歲男子踏單車時於一個十字路口遭野豬攻擊，還有一名80歲多歲老翁受襲。他們手部和腳部受傷。警方表示，還接到數宗目擊報告，相信是同一隻野豬。該隻野豬約1米長，在早上7時過後被捕捉。附近居民稱，這是首次見到野豬走到市區，感到害怕，而且平時很多小學生途經野豬出沒之處返學。