日本野豬大鬧市區4傷 十分凶狠兩男以手推車抵擋「激戰」(有片)

日本除了熊出沒，也要留意當地野豬。愛知縣豐田市的市區周一(13日)早上發生多宗野豬攻擊民眾事件，造4人受傷。那隻野豬異常凶狠，一間公司的停車場閉路電視拍攝到其攻擊過程。只見一名男子遭野豬窮追不捨，他一度跌倒地上，但野豬仍不放過他。片段又顯示兩名職員以手推車與野豬角力，野豬咬著車板絲毫不退讓。

日本野豬｜「啡色物體突衝來以為是狗」

首宗襲擊發生在清晨5時30分，最先遇襲男子稱，在停車場突然有「啡色物體」衝向他，初時以為是狗隻，但竟然是野豬。無論他如何奔跑擺脫，野豬就是不放過他。甚至他拿起一旁膠籃敲打，牠仍繼續追咬，攻擊其小腿。該男子最後仆倒地上，野豬仍不斷咬他，幸他其後成功站起來逃跑。另一名男子目擊事件，推著手推車與野豬對峙，野豬凶猛地抵抗。他受訪時稱，聽到叫喊聲，轉身便見到有人遭野豬襲擊。與野豬對戰時，覺得那隻野豬只想擊倒他，「無論如何跑，牠都追著我」，所以用手推車與其搏鬥。之後另一男職員亦推著手推車加入，野豬咬緊車板不放。雙方「戰鬥」約2分鐘後，野豬似乎體力耗盡，終於敗走離開。