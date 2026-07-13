《紐時》：俄羅斯以日本為間諜基地 東京設軍事情報組織 特工偽裝成外交官或商人

美國《紐約時報》報道，俄羅斯攻打烏克蘭期間，將日本作為科技運用及間諜活動的基地。日本當局周一(13日)回應表示，已意識到有必要更有效地防範外國情報活動。
《紐約時報》周日引述官員報道，一些俄羅斯間諜在俄烏戰爭爆發後被西方國家驅逐，最後轉往日本。報道指，日本鬆散的間諜防治法律，以及發達的高科技產業，使日本成為俄羅斯在俄烏戰爭中的重要據點。對此，烏克蘭政府估計，俄羅斯發射的導彈和無人機中，10枚就有9枚包含日本零件。
俄羅斯特工｜東京是俄羅斯軍事情報組織「第20局」的所在地
5個西方情報機構的現任及前任成員透露，東京是俄羅斯軍事情報組織「第20局」(20th Directorate)的所在地。俄國特工偽裝成外交官或商務人士，企圖在東京購買或竊取戰鬥技術，並運回俄羅斯。
俄羅斯特工｜日本政府：須以更嚴格態度去應對
日本內閣官房長官木原稔回應報道時表示：「我們認識到，在安全環境快速變化之際，有必要更積極地反制威脅日本國家安全的外國情報活動，例如獲取關鍵情報等。」他強調，東京當局「必須以更嚴格的態度處理此議題」。
《紐約時報》指出，俄羅斯在日本的間諜活動是菲利琴科夫負責，他是俄羅斯特工，現在以俄羅斯航空(Aeroflot)東京辦事處員工的身份作為掩飾。