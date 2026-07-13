《紐時》：俄羅斯以日本為間諜基地 東京設軍事情報組織 特工偽裝成外交官或商人

美國《紐約時報》報道，俄羅斯攻打烏克蘭期間，將日本作為科技運用及間諜活動的基地。圖為東京街頭。(資料圖片)

美國《紐約時報》報道，俄羅斯攻打烏克蘭期間，將日本作為科技運用及間諜活動的基地。日本當局周一(13日)回應表示，已意識到有必要更有效地防範外國情報活動。

《紐約時報》周日引述官員報道，一些俄羅斯間諜在俄烏戰爭爆發後被西方國家驅逐，最後轉往日本。報道指，日本鬆散的間諜防治法律，以及發達的高科技產業，使日本成為俄羅斯在俄烏戰爭中的重要據點。對此，烏克蘭政府估計，俄羅斯發射的導彈和無人機中，10枚就有9枚包含日本零件。