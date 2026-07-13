格雷厄姆死因為主動脈剝離 特朗普：發病前幾分鐘才跟格雷厄姆通電話

美國共和黨南卡羅來納州資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)上周六(11日)突然離世，終年71歲。其辦公室周日(12日)透露死因，表示格雷厄姆因動脈硬化引發的心臟病離世。美國總統特朗普表示，在格雷厄姆去世前不久才跟他通電話。 特朗普接受路透社訪問時表示，在格雷厄姆身體不適前「幾分鐘」，他才與對方通過電話，並駁斥外界對格雷厄姆死訊的揣測。特朗普說：「外界有些傳言，但我認為他(格雷厄姆)只是經歷了一場短暫且突發的疾病。他是心臟病發。」

特朗普還說：「他是我的朋友，非常要好的朋友，失去他令人非常悲痛。」 格雷厄姆辦公室透過電郵回應傳媒查詢，表示，華盛頓的法醫初步判定，格雷厄姆死因為「主動脈剝離」。主動脈是人體最大動脈，負責將血液從心臟輸送到全身，當血管壁受損或撕裂，就會形成主動脈剝離。法醫初步判定，格雷厄姆病因為動脈粥狀硬化性心血管疾病。

格雷厄姆結束烏克蘭訪問回國後不久猝逝，特朗普下令全美下半旗致哀。格雷厄姆曾是特朗普最嚴厲的批評者之一，2015年受訪時形容特朗普是「煽動種族對立、排外且有宗教偏見的人」。 格雷厄姆曾在2016年與特朗普競逐共和黨總統候選人提名，退選後改為支持他。兩人之後建立起緊密關係，格雷厄姆不僅成為特朗普的忠實盟友，也經常跟他一起打高爾夫球。