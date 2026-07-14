曼谷酒吧大火 32死73傷 遇難者躲廁所身亡

泰國首都曼谷著名旅遊區翟道翟一間酒吧周日午夜發生大火，造成最少32死73傷，其中逾20人情況危殆，32人治療後出院。這是曼谷17年來最致命火災，大部分遇難者在酒吧後方的洗手間內被發現，吸入濃煙致死。生還者稱，前方舞台最先起火並迅速蔓延，逼使很多人走向後方的廚房和廁所。警方正調查是否有疏忽行為，包括緊急出口被堵塞，導致民眾未能及時逃生。

事發於周日接近凌晨時分，網上片段見到酒吧門口冒出濃煙，民眾慌忙奔出，未幾猛烈火焰噴出，當時仍有人從出口逃離。消防員稱，抵達時不少顧客困在裡面，部分人試圖從酒吧後方逃生，數名從前門逃出的人燒傷。他說，「周圍都是煙，多數生還者被濃煙嗆到咳起來。」路透社稱，從拯救人員的隨身鏡頭可見，數具遺體橫躺在廁所附近地上。

緊急出口無清晰指示

曼谷當局指，初步調查顯示可能是天花板冷氣機電線短路引起火警。警方則說，正調查部分出口是否被阻塞，以及舞台裝飾和隔音設備使用了易燃物料。總理阿努廷昨稱，現場無清晰緊急出口指示。有官員向他表示，一道曾經是出口的門被閂上，因擔心顧客不付錢離開。另外，一道寫著「只限職員」出入的門其實通向外面，但顧客並不知道，他說「若顧客從這裡逃生，將會沒有事。」曼谷市長稱，酒吧有兩個出口，其中一個在廚房附近，但通道有啤酒箱擋著。一名在酒吧外等待失蹤朋友消息的女子稱，其朋友是酒吧歌手，有生還者說他們先聞到物件燒著味道，在不久後見到天花板起火；而天花板似乎是發泡膠製造以隔音，不斷有碎片落下導致部分人受傷。