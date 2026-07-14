日本今年118間居酒屋結業創新高 原因包括疫情改變消費習慣（示意圖）

日本物價持續上升，啤酒、威士忌、日本酒等酒類價格接連調漲，加上食材、人工與租金皆攀升，居酒屋經營壓力愈來愈沉重。業者若調高售價，又可能流失精打細算的熟客，陷入「加價不是人、不加價也不是人」的兩難，令居酒屋結業潮持續增加。 日本企業信用調查機構東京商工Research（TSR）公布最新分析指出，2026年上半年（1至6月）全日本共有118間居酒屋倒閉，創下1989年有統計以來同期新高，首度突破100間，也遠高於2024年同期創下的98間紀錄。

94.9%因業績差倒閉 從倒閉原因來看，118間當中有105間（約88.9%）是因為「銷售不振、營收下滑」而倒閉；若再加上7間因長期虧損累積而結束營業，因業績低迷導致倒閉的比例高達94.9%，顯示收入問題已成為居酒屋結業的主因。 若以清盤方式分析，高達106間（89.8%）選擇申請破產清盤，反映多數店主已看不到東山再起的希望，只能結束營業。此外，倒閉的居酒屋幾乎都屬小店，其中員工不足10人的店佔115間，比例達97.4%。 TSR指出，日本居酒屋倒閉數自泡沫經濟崩潰後逐步攀升。1995年首次突破20間，2002年增至30多間；2011年東日本大震災後，2012年突破60間；2014年消費稅由5%調升至8%後，增至70多間；2020年新冠疫情衝擊餐飲業，倒閉數來到80多間，2024年進一步升至98間，今年上半年則刷新歷史紀錄。

分析認為，近年酒類與餐飲價格不斷上升，提供5000日圓（約241.4港元）或以下任飲套餐的居酒屋愈來愈少，當地人也因此較少約同事、朋友聚餐。原本每周數次的聚會，逐漸減少為每月數次，即使聚餐也傾向少點幾道菜，以節省開支，壓縮居酒屋營收。

今年拉麵店倒閉數據同創新高 此外，疫情也改變了日本人的飲酒文化，深夜飲酒的人數明顯減少。TSR指出，2026年上半年拉麵店倒閉數同樣創下歷史新高，顯示以往聚餐後「吃碗拉麵作結」的消費習慣也正在消失。 一名40多歲上班族表示，如今居酒屋價格愈來愈高，自己近來較常光顧站立式酒吧，而非傳統居酒屋，以縮短聚餐時間與降低消費來節省開支。 TSR分析指出，隨著消費者愈來愈重視價格，提供短時間、低客單價消費模式的店逐漸增加，傳統居酒屋未來恐將面臨更加嚴峻的經營挑戰。