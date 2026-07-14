世界盃｜「韓國之恥」印可樂罐紀念　祝賀墨西哥表現出色(有片)

2026世界盃期間，一款可口可樂罐身設計近日在內地微博掀起熱議，事緣是有網民在墨西哥超市發現，墨西哥可口可樂推出的收藏版，竟印有墨西哥在世界盃小組賽以1比0擊敗韓國的比賽畫面，令不少網民訝異。

綜合報道，墨西哥國家隊在本屆世界盃小組賽，分別以1比0勝南韓，2比0勝南非、3比0挫捷克，並於32強以2比0淘汰厄瓜多爾晉級。墨西哥可口可樂公司因此宣布推出一系列收藏版可樂罐。這些罐身設計旨在紀念球隊在本次賽事中的勝利，將每一次勝利轉化為球迷的收藏品。這些紀念罐已在全國各地的零售店有售。行銷副總裁Carmen Méndez強調，希望透過這些收藏版可樂罐來紀念墨西哥國家隊所付出的努力、奉獻，希望留下超越球場的寶貴遺產，頌揚足球在墨西哥遺產所創造的團結精神。