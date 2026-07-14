女子剛離婚順手買獎券即中3000萬　前夫財迷心竅入稟分身家

美國羅德島州一名48歲女子於2020年終於擺脫分居多年的前夫，就在離婚生效的那一個月，她順手買了一張刮刮樂，竟幸運抱回400萬美元(約3,135萬港元)的巨額頭獎。詎料其前夫得知後即告上法庭，想要分一杯羹，案件拖延多年後，日前羅德島州最高法院做出最終裁決，判定這筆獎金「完全屬於女方」。
綜合報道，48歲女子Anna Varela和56歲Daniel Monteiro於2007年結婚，但婚姻僅維持5年，前夫就拋下家庭搬到馬薩諸塞州，兩人就這樣有名無實地分居多年，直到2020年2月，Anna正式向法院訴請離婚。當時前夫態度消極，既沒抗辯也沒反訴，雙方在同年6月透過視訊對簿公堂，法官當庭判准離婚。由於當時仍時值新冠疫情期間，法院出現行政疏失，竟在同年10月8日同一天將「待決判決」與「最終判決」文件存檔生效。Anna就在10月29日至31日之間買下一張幸運中了400萬美元大獎的刮刮樂，就在11月4日開心領獎，她選擇一次性領取約260萬美元(約2,037萬港元)，扣稅後實取近200萬美元(約1,567萬港元)。
法官：因為事主中了頭獎 才把離婚變成訴訟
事情發展就是前夫得知妻子一夜暴富，就見錢開眼想分一杯羹，在2021年9月入稟法庭，聲稱刮刮樂「可能是在離婚合法化前購買」，並找住法院行政疏失，企圖推翻離婚判決，藉此分得鉅額獎金。官司一直打至最高法院，羅德島州最高法院首席大法官Paul A. Suttell終於在今年6月30日於裁決書明確指出，雖然離婚程序中確實存在行政失誤，但不能抹殺兩人已經離婚的事實，時間點成為致命關鍵，刮刮樂是在2020年10月8日離婚生效日20多天後才購買，根本不屬於夫妻共同財產，並直指因為Anna中了頭獎，才把這場「原本友好的離婚，變成了一場激烈的訴訟」。Anna的委任律師Nicholas J. Hemond表示，客戶對最終結果感到非常滿意，他同時幽默呼籲，無論離婚看起來多麼和平簡單，都應該聘請專業律師協助是至關重要，