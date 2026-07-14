女子剛離婚順手買獎券即中3000萬　前夫財迷心竅入稟分身家

美國羅德島州一名48歲女子於2020年終於擺脫分居多年的前夫，就在離婚生效的那一個月，她順手買了一張刮刮樂，竟幸運抱回400萬美元(約3,135萬港元)的巨額頭獎。詎料其前夫得知後即告上法庭，想要分一杯羹，案件拖延多年後，日前羅德島州最高法院做出最終裁決，判定這筆獎金「完全屬於女方」。

綜合報道，48歲女子Anna Varela和56歲Daniel Monteiro於2007年結婚，但婚姻僅維持5年，前夫就拋下家庭搬到馬薩諸塞州，兩人就這樣有名無實地分居多年，直到2020年2月，Anna正式向法院訴請離婚。當時前夫態度消極，既沒抗辯也沒反訴，雙方在同年6月透過視訊對簿公堂，法官當庭判准離婚。由於當時仍時值新冠疫情期間，法院出現行政疏失，竟在同年10月8日同一天將「待決判決」與「最終判決」文件存檔生效。Anna就在10月29日至31日之間買下一張幸運中了400萬美元大獎的刮刮樂，就在11月4日開心領獎，她選擇一次性領取約260萬美元(約2,037萬港元)，扣稅後實取近200萬美元(約1,567萬港元)。