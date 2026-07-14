被900公斤野牛撞飛半空 65歲男子骨折仍感恩︰牠沒踩死我（有片）

美國黃石國家公園日前發生野牛攻擊人類事件，一名65歲祖父Carl Isom-McDaniel在與13歲孫郊遊時，被一頭近900公斤的雄性野牛撞飛約2.4米半空，影片曝光後引發廣泛關注。男子接受手術後已逐漸康復，出人意料地向野牛表達感謝，表示：「牠沒有踩死我。」 來自華盛頓州肯德爾（Kendall）的Carl Isom-McDaniel於7月10日晚上，與孫子前往黃石公園橋灣露營區（Bridge Bay Campground）拍攝野牛時，突然遭情緒激動的公野牛衝撞。當時野牛一路追趕兩人，孫子成功逃離，但Carl遭牛角頂起，整個人被拋到空中後重摔在地。全程被現場攝影師拍下，影片迅速在網路瘋傳。

股骨四處骨折 事故造成Carl股骨靠近髖部位置四處骨折，隨即被送院接受手術。手術順利後，他翌天已能站立，並透過社交平台報平安，寫下「謝謝大家，我很好。」 儘管傷勢嚴重，Carl並未責怪野牛。他受訪時表示，自己倒地後完全無法動彈，而野牛當時就站在他身旁，「我很感謝牠沒有踩死我」，認為自己已十分幸運。 拍下事件的攝影師Mike MacLeod指出，事發前這頭公野牛已持續對其他遊客表現出攻擊性，很可能正值繁殖季、荷爾蒙旺盛，因此情緒異常暴躁。不過，他強調兩人與野牛保持距離，並未做出挑釁行為，可說是「剛好出現在錯誤的時間、錯誤的地點」。

⚡️ VIDÉO CHOC - #ÉtatsUnis : Un touriste a été grièvement blessé vendredi soir dans le parc national de #Yellowstone après avoir été projeté à plus de 2 mètres par un bison. La scène a été filmée par un photographe, qui décrit un animal « agité » et chargeant tout ce qui se… — FranceNews24 (@FranceNews24) July 12, 2026

攝影師與遊客趕走野牛 當野牛撞倒Carl後仍徘徊在他身旁，攝影師與其他遊客立刻大聲呼喊、揮舞雙手驅趕野牛，成功將牠嚇退，讓救援人員得以接近傷者並送院。 美國國家公園管理局提醒，黃石公園的野牛具有高度不可預測性，也是園區內造成遊客受傷最多的野生動物。園方呼籲遊客與野牛等大型野生動物至少保持25碼（約23米）距離，以避免類似意外再次發生。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章